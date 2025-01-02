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Фейерверк в лицо и риск пожара: неправильное использование пиротехники может привести к смерти

Перевод: Влада Лаевалинд
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Фото статьи
Фото: Madis Veltman

Празднование Нового года, к сожалению, не обошлось без инцидентов, связанных с пиротехникой. Руководитель фирмы по производству фейерверков Arnika заявил, что бракованных изделий якобы очень мало. «Несчастные случаи не происходят, если продукция используется в соответствии с инструкцией», - говорит представитель фирмы.

30 декабря в Вастселийна в Вырумаа мужчина получил неожиданный удар в лицо от запущенной и изменившей направление ракеты фейерверка.

В новогоднюю ночь ракета попала в лицо 30-летнему мужчине в деревне Вийратси в Вильяндимаа. Пострадавший был доставлен в больницу.

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