Фейерверк в лицо и риск пожара: неправильное использование пиротехники может привести к смерти

Празднование Нового года, к сожалению, не обошлось без инцидентов, связанных с пиротехникой. Руководитель фирмы по производству фейерверков Arnika заявил, что бракованных изделий якобы очень мало. «Несчастные случаи не происходят, если продукция используется в соответствии с инструкцией», - говорит представитель фирмы.