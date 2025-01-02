Жених женщины-кошки Джослин Вильденштейн в деталях о ее смерти: «Я проснулся, а она была холодной»

Жених 84-летней Джослин Ллойд Кляйн рассказал, как все произошло. По словам Кляйна, его избранница, которая имела серьезные проблемы со здоровьем, скончалась во сне…

«В тот вечер у нас было приятное времяпрепровождение, мы готовились к Новому году и немного вздремнули, чтобы хорошо выглядеть перед тем, как отмечать. Из-за флебита у нее сильно опухли ноги, кровь не поступала в мозг. Мы вздремнули, и когда я проснулся, я сказал: "Джослин, нам нужно одеться". А она была холодной и мертвой». Это очень печально. Это очень, очень печально… Очень, очень печально ложиться в постель со своей второй половинкой, которую я знаю 21 год, и ждать наступления Нового года, чтобы обнаружить, что она холодная…» - сокрушается Ллойд в беседе с представителями прессы.

Официальной причиной кончины женщины-кошки стала тромбоэмболия легочной артерии. Неудивительно, что Джослин Вильденштейн имела такие проблемы со здоровьем, ведь она в свое время тратила миллионы долларов на пластику лица. При этом светская львица уверяла, что столь необычная внешность ей досталась от бабушки.

«Не знаю, почему СМИ называют ее "женщиной-кошкой", она всегда выглядела так. Ничего она с лицом не делала, у меня есть ее фото в возрасте 16 лет, и там она точно такая, как сейчас! Ее всегда и везде путают с Бриджит Бардо. Когда мы заходим во французские рестораны, с ней все здороваются: "Привет, Брижит!" И я ей говорю: ты очень-очень похожа на Брижит Бардо», - говорили в окружении Вильденштейн.

Джослин прославилась не только чрезмерным увлечением пластикой, но и скандальным разводом с миллиардером Алеком Уайлдстеном. Супруги расстались после того, как Вильденштейн застала Алека в постели с молоденькой моделью. В результате судебных разбирательств женщина получила от влиятельного мужа отступные в размере 2,5 миллиардов долларов.

Стоит отметить, что светская львица до последнего вела активный образ жизни - посещала публичные мероприятия и очень любила модные показы. На них Джослин выглядела с иголочки.