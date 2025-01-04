СКАНДАЛЬНОЕ ВИДЕО Новогоднее приветствие Меган Маркл подверглось критике

В видео мы видим Меган, которая с улыбкой бежит по песчаному берегу, замедляет шаг и пишет на песке число наступающего года. Видео создает простую, но уверенную атмосферу. Эксперт Ингрид Сьюард считает, что этот пост - свойственный Меган символический жест.

«Меган посылает сообщение: "Привет, я здесь. Я вернулась и готова сосредоточиться на своих делах"», - поясняет Сьюард.

За последний год появилось множество слухов о кризисе в браке Сассексов и об уходе Меган Маркл из публичной жизни. Этот пост, похоже, является ее способом начать 2025 год с новым и уверенным подходом.

Примечательно, что в видео отсутствуют какие-либо упоминания о принце Гарри или их детях - Арчи и Лилибет. По словам Сьюард, это сознательный выбор.

«Меган хочет сосредоточиться на себе. Она всегда старалась защищать своих детей от внимания публики, и теперь пришло время показать, что у нее есть собственные амбиции и проекты»,- комментирует эксперт.

Меган всегда была последовательна в том, чтобы не выносить свою семью на публику и, похоже, новый год ставит в центр внимания ее личную карьеру и публичный образ.