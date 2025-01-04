Меган Маркл более семи лет отсутствовать в социальной Сети Instagram и вынуждена была закрыть блог с того момента, как объявили об их с принцем Гарри помолвке.
СКАНДАЛЬНОЕ ВИДЕО ⟩ Новогоднее приветствие Меган Маркл подверглось критике
В видео мы видим Меган, которая с улыбкой бежит по песчаному берегу, замедляет шаг и пишет на песке число наступающего года. Видео создает простую, но уверенную атмосферу. Эксперт Ингрид Сьюард считает, что этот пост - свойственный Меган символический жест.
«Меган посылает сообщение: "Привет, я здесь. Я вернулась и готова сосредоточиться на своих делах"», - поясняет Сьюард.
За последний год появилось множество слухов о кризисе в браке Сассексов и об уходе Меган Маркл из публичной жизни. Этот пост, похоже, является ее способом начать 2025 год с новым и уверенным подходом.
Примечательно, что в видео отсутствуют какие-либо упоминания о принце Гарри или их детях - Арчи и Лилибет. По словам Сьюард, это сознательный выбор.
«Меган хочет сосредоточиться на себе. Она всегда старалась защищать своих детей от внимания публики, и теперь пришло время показать, что у нее есть собственные амбиции и проекты»,- комментирует эксперт.
Меган всегда была последовательна в том, чтобы не выносить свою семью на публику и, похоже, новый год ставит в центр внимания ее личную карьеру и публичный образ.
Согласно слухам, у Меган есть планы запустить новое шоу, посвященное кулинарии, садоводству и образу жизни, которое будет подчеркивать ценность дружбы и радости повседневной жизни. Оно дополнит ее люксовый бренд American Riviera Orchard и, вероятно, укрепит ее позицию как независимой и креативной личности.
Ингрид Сьюард считает, что видео в Instagram - это лишь первый шаг в новом направлении: «Похоже, Меган хочет использовать новую платформу, чтобы делиться своими историями и проектами. Это простое, но символичное видео указывает на наличие большего плана».
Хотя пара Сассексов часто заявляла о желании вести более частную жизнь, их действия не всегда соответствуют этому. Сьюард отмечает, что они очень тщательно выбирают моменты для появления на публике, предпочитая контролировать, как и когда их видят.
Например, предполагается, что сам Гарри снял это видео на пляже недалеко от их дома в Монтесито, который уже появлялся в их предыдущих постах. Кроме того, у них впереди крупные мероприятия, такие как "Игры Несокрушимых" в Канаде, которые, как ожидается, снова привлекут внимание к ним в 2025 году.