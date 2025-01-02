ФОТО Житель Эстонии обнаружил странный предмет в упаковке замороженных колец кальмара: «Аппетит сразу же пропал»

«Больше не хочу в своей жизни никаких колец кальмара!» - отмечает шокированный клиент. Дело в том, что он купил замороженные кольца кальмара в Maxima в Вильянди, но, открыв дома упаковку, обнаружил внутри нечто неожиданное.

«Думал, что это будет неплохой закуской для гостей, но...» - говорит он, рассказывая, что обнаружил в упаковке грязный резиновый предмет.

Резиновый предмет, который житель Эстонии обнаружил в пачке замороженных кальмаров. Фото: Lugeja foto

«Это был какой-то грязный резиновый предмет», - описывает клиент и предполагает, что, возможно, он был частью какого-то оборудования. «Это было действительно мерзко, кальмары тоже были все испачканы. Как только я открыл упаковку, увидел этот красный предмет и подумал, что это такое... Ну, аппетит сразу же пропал», - говорит он.

«Аппетит сразу же пропал», - говорит разочарованный клиент. Фото: Lugeja foto

Возвращаться в магазин клиент, однако, не решился. «Думал, что бывает всякое, разное случаются, но с другой стороны...» - отмечает он.

Специалист по связям с общественностью Maxima Яника Яаго отмечает, что подобных случаев с этим продуктом никогда не было.

«На данный момент можно предположить, что предмет мог быть с производственной линии. Мы немедленно свяжемся с производителем, чтобы получить объяснения по поводу находки», - говорит Яаго.

Она просит жителя Эстонии связаться с магазином для уточнения обстоятельств. «Мы обязательно компенсируем клиенту стоимость этого товара», - добавляет специалист по связям с общественностью.