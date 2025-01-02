ФОТО Житель Эстонии обнаружил странный предмет в упаковке замороженных колец кальмара: «Аппетит сразу же пропал»

, что резиновый предмет, обнаруженный в упаковке замороженных колец кальмара, возможно, попал туда на производственной линии. «Мы немедленно свяжемся с производителем, чтобы получить объяснения по поводу находки», - добавляет она.
«Больше не хочу в своей жизни никаких колец кальмара!» - отмечает шокированный клиент. Дело в том, что он купил замороженные кольца кальмара в Maxima в Вильянди, но, открыв дома упаковку, обнаружил внутри нечто неожиданное.
«Думал, что это будет неплохой закуской для гостей, но...» - говорит он, рассказывая, что обнаружил в упаковке грязный резиновый предмет.
«Это был какой-то грязный резиновый предмет», - описывает клиент и предполагает, что, возможно, он был частью какого-то оборудования. «Это было действительно мерзко, кальмары тоже были все испачканы. Как только я открыл упаковку, увидел этот красный предмет и подумал, что это такое... Ну, аппетит сразу же пропал», - говорит он.
Возвращаться в магазин клиент, однако, не решился. «Думал, что бывает всякое, разное случаются, но с другой стороны...» - отмечает он.
Специалист по связям с общественностью Maxima Яника Яаго отмечает, что подобных случаев с этим продуктом никогда не было.
«На данный момент можно предположить, что предмет мог быть с производственной линии. Мы немедленно свяжемся с производителем, чтобы получить объяснения по поводу находки», - говорит Яаго.
Она просит жителя Эстонии связаться с магазином для уточнения обстоятельств. «Мы обязательно компенсируем клиенту стоимость этого товара», - добавляет специалист по связям с общественностью.