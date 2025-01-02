ГАЛЕРЕЯ Смотрите, какие нарядные гости собрались на новогоднем концерте в театре «Эстония»

Эстонским национальным симфоническим оркестром дирижировала блистательная Ану Тали. На сцену вышли меццо-сопрано Тара Эррот из Ирландии, тенор Национальной оперы «Эстония» Хельдур Харри Пыльда и гобоист Рийво Калласмаа.

Концерт связал в единое целое пианист Йохан Рандвере, который выступил в этот вечер в роли конферансье. Для зрителей были исполнены произведения Джона Уильямса, Эннио Морриконе, Арво Пярта, Тыну Кырвитса, Джоаккино Россини и других известных композиторов.

«Это давняя традиция начинать новый год празднично и с музыкой. Мы очень рады, что нынешний год не стал исключением. Благодарим всех своих партнеров за возможность продолжить традицию. Говорят, что как встретишь новый год, так его и проведешь, –именно этим мы и занимаемся весь год: организуем красивые концерты и работаем во имя того, чтобы зрители имели возможность получать яркие музыкальные впечатления в течение всего года. Желаю всем незабываемого музыкального года!» - сказала генпродюсер Eesti Kontsert Маарит Кангрон.

«Благодарим всех артистов за великолепный концерт! Высокие достижения во всех областях требуют последовательности и преданности делу. Как давние спонсоры культуры, мы понимаем, что наряду с упорным трудом, творчеством и талантом важна также поддержка частного капитала. Для нас поддерживать культуру и столь крупные мероприятия - большая честь», - отметил руководитель Liviko Янек Кальви.

Концерн Liviko сосредоточил свою поддержку на социально и культурно значимых областях, вкладываясь в искусство, литературу, музыку и спорт. Компания является крупным спонсором Eesti Kontsert с 2021 года. Концерт назван в честь 300-летия коньячного дома Rémy Martin.

Новогодний концерт подготовлен в сотрудничестве Eesti Kontsert, АО Liviko и Эстонского национального телерадиовещания. Концерт можно посмотреть в повторе на сайте jupiter.err.ee.