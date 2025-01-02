ФОТО Принц Уильям и Кейт Миддлтон поздравили поклонников с Новым годом

На своей официальной странице в Instagram королевская пара опубликовала серию снимков, отражающих моменты прошедшего года, который, возможно, стал самым сложным со времени трагической гибели принцессы Дианы в 1997 году.

Сопроводив публикацию эмодзи, символизирующей завершение 2024 года, они подписали пост: «С Новым годом! Желаем всем вам замечательного 2025 года».

На фото можно увидеть принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи вместе с их родителями на природе. Также опубликованы снимки, на которых Уильям и Кейт (как по отдельности, так и вместе) участвуют в различных королевских мероприятиях по всему миру, включая недавнюю службу рождественских гимнов в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.

На фото также можно увидеть несколько известных лиц. Райан Рейнольдс появляется на снимке, где он принимает принца Уильяма в Рексэме (футбольный клуб, которым звезда «Дэдпула» владеет совместно), а Тейлор Свифт засветилась на селфи за кулисами ее тура Eras вместе с принцем Уильямом, принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой.

Как и ожидалось, подборка фотографий вызвала настоящий восторг у поклонников, набрав множество лайков и трогательных комментариев.

«Благодарны за все, что вы делаете. Желаем вам исцеления, восстановления и драгоценных моментов с вашей семьей. Всего вам наилучшего в новом году!» - написал один из пользователей в комментариях.

Другой добавил: «Замечательная подборка того, каким был этот год для вас. Пусть 2025 год принесет больше радости и счастья».

«С Новым годом всех вас. Любви, надежды и света вашей прекрасной семье», - написал третий поклонник, а ещё один отметил: «2024 был трудным годом, но вы держались. Надеюсь, 2025 будет очень позитивным для вас. Желаю вам всего наилучшего и с нетерпением жду увидеть вас в 2025 году».