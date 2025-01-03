ГОРОСКОП НА 3 ЯНВАРЯ Сбудутся давние желания Раков, а Скорпионам едва ли удастся избежать суеты и неразберихи

Весы

Приятный день, полный интересных и вдохновляющих событий, приносящий хорошие идеи. Вы отлично справляетесь с тем, что раньше не получалось, быстро разбираетесь в сложных вопросах. Во многом помогают давние знакомые; к ним же можно обратиться за советом, если вы вдруг окажетесь в затруднительном положении. Удается сделать много полезного не только для себя, но и для других. Порой приходится вмешиваться в чужие дела, но вы делаете это так деликатно, что никому и в голову не приходит возмущаться или обижаться.

Скорпион

Едва ли удастся избежать суеты и неразберихи. Окружающие чаще обычного вмешиваются в ваши дела, и это порой раздражает. Но все негативные эмоции исчезают, как только вы находите по-настоящему интересное дело. Достичь нужного результата удается не сразу, но вы не отступаете перед трудностями и все же получаете то, к чему стремитесь. День удачен с точки зрения финансов. Возможны денежные поступления, в том числе значительные. Во всем, что касается покупок и сделок, стоит прислушиваться к интуиции: она вас не подводит.

Стрелец