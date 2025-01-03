Стоит прислушиваться к интуиции особенно внимательно: именно благодаря ее подсказкам удастся выяснить нечто важное. Есть шанс найти ответ на вопрос, который долго ставил всех в тупик. Полученная информация позволит определиться с планами, сдвинуть с мертвой точки серьезное дело, добиться результата, на который прежде и рассчитывать всерьез приходилось.
ГОРОСКОП НА 3 ЯНВАРЯ ⟩ Сбудутся давние желания Раков, а Скорпионам едва ли удастся избежать суеты и неразберихи
Эмоциональный фон дня благоприятен, радуют даже самые простые дела. Ко всему удается подойти творчески, поэтому и скучать некогда. Люди, прежде не ладившие, объединяют усилия, поняв, что цели-то у них общие.
Овен
День отличных идей и почти гениальных открытий. Он отлично подходит для учебы, исследовательской работы, размышлений о важных вещах и поисков ответов на вопросы, которые беспокоят всех. Ваши неожиданные и точные суждения поражают окружающих; к вам начинают прислушиваться даже те, кто прежде интересовался только собственным мнением. Вам легко догадаться о желаниях близких, да и исполнить их немногим трудней. Вы и сами получаете массу удовольствия, устраивая маленькие чудеса для дорогих людей, и всех вокруг радуете.
Телец
День отлично подходит для того, чтобы заниматься полезными делами. Даются они легко, вы быстро добиваетесь нужного результата. Удается найти простой и эффективный способ решения привычных задач, поэтому вы экономите немало времени. Вероятны хорошие новости, интересные разговоры. Люди, которые вас хорошо знают, дают советы, к которым стоит прислушаться. Как бы ни складывались обстоятельства, вы сохраняете спокойствие. Это очень нравится окружающим – и неудивительно, ведь среди них немало тех, кто паникует из-за любого пустяка.
Близнецы
День радует. Складываются благоприятные обстоятельства для того, чтобы взяться за что-то новое, важное, интересное и сложное. Вы чувствуете, что быстро добьетесь первых успехов, и тут интуиция не подводит. Легко будет найти союзников и помощников; поддержать вас готовы очень разные люди. Вам везет во всем, что связано с деньгами. Например, можно сделать очень удачную покупку или найти новый источник доходов. Заметно влияние позитивных тенденций и в сфере романтических отношений; тут вероятны большие перемены к лучшему.
Рак
День неожиданных удач. Даже с делами, за которые вы беретесь без особенной надежды на успех, можно справиться быстро. Могут сбыться ваши давние желания. Складываются благоприятные обстоятельства для новых знакомств. Вы быстро находите подход к тем, кого видите впервые, вероятно начало дружеских или романтических отношений. Возможны денежные поступления. Вы не торопитесь тратить полученное, и правильно делаете: эти средства могут пригодиться для какого-то важного дела. Не исключено, что появятся неплохие идеи, касающиеся работы и бизнеса.
Лев
Подходящий день для любых занятий, позволяющих получить новые знания, научиться чему-то полезному. Вы быстро запоминаете все, что может пригодиться, разбираетесь даже в сложных вопросах. Окружающие часто обращаются за советами, и даже иногда им следуют. Можно отправиться в гости к друзьям или пригласить их к себе; в любом случае вы отлично проведете время. Долгожданные известия оказываются приятными. У некоторых Львов появляется шанс исполнить давнюю мечту. Тут важно не растеряться, воспользоваться благоприятным моментом.
Дева
Сегодня вы особенно хорошо находите общий язык с людьми. Удается ладить даже с теми, кого прежде совсем не понимали. Можно договориться с близкими о важных вещах, решить, какие планы вы будете осуществлять в первую очередь. Вероятны хорошие новости издалека. Не исключено, что из-за них вы измените планы, и сделаете это с большим удовольствием. Лучше не планировать на этот день каких-то особенно сложных и утомительных дел, а поберечь силы. Именно из-за переутомления вы порой раздражаетесь, сердитесь на тех, кто ни в чем не виноват. Отдохните, момент для этого сейчас самый подходящий.
Весы
Приятный день, полный интересных и вдохновляющих событий, приносящий хорошие идеи. Вы отлично справляетесь с тем, что раньше не получалось, быстро разбираетесь в сложных вопросах. Во многом помогают давние знакомые; к ним же можно обратиться за советом, если вы вдруг окажетесь в затруднительном положении. Удается сделать много полезного не только для себя, но и для других. Порой приходится вмешиваться в чужие дела, но вы делаете это так деликатно, что никому и в голову не приходит возмущаться или обижаться.
Скорпион
Едва ли удастся избежать суеты и неразберихи. Окружающие чаще обычного вмешиваются в ваши дела, и это порой раздражает. Но все негативные эмоции исчезают, как только вы находите по-настоящему интересное дело. Достичь нужного результата удается не сразу, но вы не отступаете перед трудностями и все же получаете то, к чему стремитесь. День удачен с точки зрения финансов. Возможны денежные поступления, в том числе значительные. Во всем, что касается покупок и сделок, стоит прислушиваться к интуиции: она вас не подводит.
Стрелец
Беспокойный, но очень интересный день. Понимая, что можно добиться многого, вы стараетесь ни минуты не тратить напрасно. Но окружающие не успевают за вами, да еще и сердятся, что приходится торопиться. Из-за этого могут возникать напряженные моменты. Однако вам удается сгладить острые углы, вовремя разрядить обстановку. Могут появиться какие-то новые интересы, увлечения, которые подарят массу позитивных эмоций. Легко завязываются знакомства с теми, кто разделяет ваши взгляды и готов поддержать смелые идеи.
Козерог
День, когда легко догадаться о чем-то важном, узнать то, что долго было секретом. Вам удается найти выход из сложного положения, ответ на любой вопрос. Можно взяться за важное дело. Нет сомнений: вы отлично с ним справитесь. Получится и помочь тем, кто оказался в сложной ситуации, допустил досадную ошибку и теперь страдает. Хорошо проходят любые встречи – и деловые, и дружеские, и романтические. Вы находите способ порадовать близких, они не останутся в долгу. Вечер обещает хорошие новости, касающиеся кого-то из членов семьи.
Водолей
Любые дела сегодня требуют больше времени и внимания, чем обычно. Даже если вы занимаетесь чем-то знакомым, приходится прикладывать усилия, чтобы довести начатое до конца. Хорошо, что рядом есть люди, готовые прийти на помощь, взять на себя часть ваших забот. Первая половина дня проходит относительно спокойно, вторая же преподносит сюрпризы. Что-то может пойти не по плану. В такие моменты важно не давать воли эмоциям. Если вы сохраните спокойствие, то быстро справитесь с ситуацией, поймете, как извлечь пользу из происходящего.
Рыбы
Благоприятный день для решения важных вопросов. Вы серьезны и внимательны, ничего не упускаете из виду, находите лучший выход из любой ситуации. Нельзя сказать, что это всегда дается легко, но вы не жалуетесь. Настойчивость помогает справиться со сложными делами, благодаря ей вы можете добиться того, о чем другие только мечтают. Порой непросто поладить с окружающими: случается, что вас понимают неправильно или критикуют без всяких оснований. Но к ссорам это не приходит, удается во всем разобраться, мирно договориться и сохранить хорошее настроение.