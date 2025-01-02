Стало известно, ради кого наконец-то развелся Брэд Питт

Девушка Брэда Питта Инес де Рамон побудила актера завершить почти десятилетнюю бракоразводную битву с Анджелиной Джоли, потому что хочет с ним счастливое будущее.

«Инес повлияла на него, и он наконец-то успокоился. Она хочет жить вместе с ним, возможно, с детьми в будущем, - сказал инсайдер. - Они планируют пожениться в следующем году, и Брэд согласился, потому что он хочет сохранить детей на своей стороне».

Как отмечают источники, модель объяснила Брэду, что жизнь была бы гораздо приятнее, если бы этот вопрос с разводом был решен.

Джоли подала на расторжение брака 19 сентября 2016 года, и до конца 2024 года звездные супруги вели ожесточенную борьбу за опеку, совместное имущество и другие вопросы. Однако бесконечная, юридическая война за их французскую винодельню Chateau Miraval все еще продолжается. В 2019 году они официально разошлись, а в понедельник, 30 декабря 2024 года, наконец подписали документы о разводе.

У Питта и Джоли есть трое биологических детей: 18-летняя Шайло и 16-летние близнецы Нокс и Вивьен, а также усыновленные дети Мэддокс (23), Пакс (21) и Захара (19). У актера довольно напряженные отношения с наследниками, которые живут с матерью.