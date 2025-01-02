СМОТРИТЕ «Вдвоем сияем ярче!» Беременная эстонская телеведущая опубликовала трогательный снимок

«2025 год в лучшей компании! С Новым годом и всего наилучшего вам, дорогие, пусть исполнятся ваши самые заветные мечты!» - пишет телеведущая Кейли Сюкияйнен в Instagram под снимком, на котором она нежно поглаживает свой живот.

«Какая красивая!» - восхищаются в комментариях. «Вдвоем сияем ярче!» - добавляет будущая мать.

Сюкияйнен сообщила о своей беременности в начале октября, опубликовав в Instagram красивую фотосессию, которую подписала: «Сначала появилась любовь, а потом ты!»

Хотя телеведущая редко делится подробностями о партнере и своей личной жизни, известно, что уже длительное время избранником Кейли является работающий в сфере IT Оливер Веси.

«На самом деле мы знаем друг друга уже двенадцать лет, но, видимо, сейчас был подходящий момент», - сказала Кейли в интервью для Annele & Stiil этим летом, добавив, что отношения для нее - это очень личная и священная тема.