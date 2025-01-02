«Поздравляю, мама и папа!» Хенри Сильдару посвятил трогательный пост своему младшему брату, который скоро должен родиться

«Жизнь - это прекрасное приключение, которое в новом году станет для нас еще более насыщенным. Появление новой жизни напоминает о том, как важно ценить близких, делиться радостью и находить что-то особенное в каждом дне», - пишет фристалийст Хенри Сильдару в социальных сетях, намекая на скорое рождение брата.

«Дорогой младший брат, ожидая тебя, я чувствую в сердце только тепло и благодарность. Обещаю быть для тебя хорошим товарищем на этом жизненном пути», - добавляет он, желая всем мира, радости и любви в последний день уходящего года, а в новом году - множество ярких приключений.

О беременности жены Тыниса Сильдару, Сигрид, стало известно в прошлое воскресенье, когда пара вместе посетила гала-вечер «Звезды спорта 2024», проходивший в концертном зале Alexela.

Тынис женился на Сигрид Вахтра, которая взяла его фамилию, 9 сентября 2023 года. Об этом мужчина сообщил в социальных сетях 16 ноября прошлого года.

У Хенри есть также дочь Келли от Лилиан Сильдару.