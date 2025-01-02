Умерла звезда «Служебного романа» и «Москва слезам не верит»​

Об уходе звезды в мир иной сообщили российские СМИ. По их данным, причиной смерти Выходцевой стала болезнь, с которой она боролась длительное время. Однако, что именно это было за заболевание - пока не разглашается.

Еще в 2022 году знаменитость пыталась совершить самоубийство. Тогда она выпила большое количество таблеток и чуть не умерла, но ее спасла сиделка Гульнара.

«Была бледная, говорила, что уже поздно. Но я вызвала скорую помощь. Она говорила: "Никуда не пойду, дайте мне покой, дайте мне умереть дома"», - рассказывала тогда женщина, которая вызвала скорую помощь.

В октябре того года актрису выписали из больницы, а после этого она исчезла из инфопространства. В Сети ходили слухи, что ее перевезли в дом престарелых.

К слову, Выходцева родилась 27 июня 1934 года в Донецке, а затем переехала с родителями в Луганскую область. Карьеру женщина строила в РФ, где и прожила большую часть своей жизни. 67 лет она посвятила театральной сцене и кино и за это время снялась в 165 фильмах.

Наибольшую славу ей принесли роли в лентах «Юность наших родителей», «Огарева, 6», «Марш Турецкого», «Каменская», «Возвращение Мухтара», «Ландыш серебристый», «Служебный роман» и «Москва слезам не верит». В 2017 году она завершила актерскую карьеру и вышла на пенсию. Последним ее проектом стал мини-сериал «Сын», где она сыграла вахтершу.​