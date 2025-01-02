ПОНРАВИЛОСЬ? В Сети раскритиковали новогодние телепередачи: «Официально новая трагедия жителей Эстонии»

В Facebook и X пользователи делятся мнениями о телепрограмме 31 декабря. Многие отмечают, что зрителям предлагали слишком много повторов и не смогли развлечь их так, как этого хотелось. Общие впечатления - вяло и пусто, а для некоторых зрителей - даже раздражающе. Многие считают, что из-за отсутствия интересных передач по телевизору оставалось больше времени для общения с семьей. В некоторых семьях телевизор вообще не включали весь вечер.