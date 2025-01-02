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ПОНРАВИЛОСЬ? В Сети раскритиковали новогодние телепередачи: «Официально новая трагедия жителей Эстонии»

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Фото статьи
Фото: TV3

Зрители, проводившие время у телевизора в новогодний вечер, остались не слишком довольны предложенной программой. В социальных сетях критику в основном направляют на шоу Edekabel, которое транслировалось на канале TV3. Шутки, прозвучавшие в программеразозлили известного блогера Malluka, а еще больше – ее партнера.

В Facebook и X пользователи делятся мнениями о телепрограмме 31 декабря. Многие отмечают, что зрителям предлагали слишком много повторов и не смогли развлечь их так, как этого хотелось. Общие впечатлениявяло и пусто, а для некоторых зрителей - даже раздражающе. Многие считают, что из-за отсутствия интересных передач по телевизору оставалось больше времени для общения с семьей. В некоторых семьях телевизор вообще не включали весь вечер.

Критика Edekabel

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