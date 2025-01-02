Джослин Вильденштейн, светская львица, получившая прозвище «Женщина-кошка» после многочисленных пластических операций, умерла в 84 года. Джослин скончалась 31 декабря в Париже от тромбоэмболии легочной артерии, сообщает Фокус.
Умерла «Женщина-кошка» Джослин Вильденштейн
Джослин Вильденштейн, урожденная Жослин Периссе, в момент смерти находилась в своей парижской резиденции. «Ее партнер Ллойд Кляйн с прискорбием сообщает о смерти Джослин Вильденштейн в Париже», - пишут журналисты Paris Match.
В последний раз Вильденштейн видели 18 декабря в Париже на приеме вместе с Кляйном. У нее было более миллиона подписчиков в Instagram, и она называла себя «арт-дилером».
Эта светская львица, родившаяся в Швейцарии и имевшая скромное происхождение, в 1970-х годах вышла замуж за американского миллиардера французского происхождения Алека Н. Вильденштейна, сына известного французского арт-дилера и коневода Даниэля Вильденштейна. Их семья возглавляла Wildenstein & Co., влиятельную парижскую арт-дилерскую компанию.
Однако всего два десятилетия спустя эти двое оказались в центре внимания прессы из-за своего скандального развода.
В интервью лондонской газете The Times Джослин рассказывала, что увлекалась Африкой с детства. И в итоге она оказалась на ранчо семьи Вильденштейнов Ol Jogi, расположенное в Кении. Там во время сафари ее познакомили с Алеком Аднан Хашогги, саудовским торговцем оружия.
Джослин вспомнила, как Алек решил убить льва, который охотился на антилоп неподалеку, поэтому она пошла с ним на охоту. Вильденштейн рассказала, как после того, как ее будущий муж сразил льва одним выстрелом, они съели часть животного в качестве трофея и натерли его кровью свои шеи и лица.
Джослин жила роскошной жизнью с Вильденштейном, но они развелись в 2000 году, якобы после того, как она узнала о его изменах. Она получила ошеломляющие 2,5 миллиардов долларов при разводе, плюс сто миллионов долларов выплачивались ей ежегодно в течение 13 лет.
Она стала зависима от пластических операций, после чего получила прозвище «Женщина-кошка», так как ее лицо стало похоже на кошачью мордочку. Хотя, несмотря на очевидные изменения во внешности, Вильденштейн одно время утверждала, что никогда не делала пластических операций.
Ее бывший муж Алек Вильденштейн заявил, что Джослин была «безумна». «Она думала, что сможет исправить свое лицо, как предмет мебели. Кожа так не работает. Но она не хотела слушать», - говорил он в интервью.
В 2018 году Джослин заявила изданию Page Six, что большая часть ее богатства исчезла, поскольку одна из картин, входивших в трастовый фонд, созданный для нее при разводе и приписываемый Диего Веласкесу, оказалась подделкой. А работа Сезанна, которая, как ожидалось, должна была быть продана примерно за 35 миллионов долларов, ушла всего за 4,7 миллиона долларов.
После развода в 2003 году Джослин Вильденштейн начала встречаться с модельером Ллойдом Кляйном. Позже они обручились, но на протяжении многих лет их отношения были бурными.
В 2016 году Джослин Вильденштейн была арестована за то, что во время драки в ее квартире в Trump Tower она порезала лицо Кляйна ножницами. Спустя несколько дней Кляйн был арестован за ограбление и нападение после того, как он якобы пытался забрать часть своих вещей из квартиры своей невесты. Но в итоге пара помирилась.
В 2018 году Джоселин Вильденштейн объявила о банкротстве. Она хотела, чтобы о ней сняли байопик и в главной роли видела актрису Дженнифер Лоуренс.