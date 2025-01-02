Умерла «Женщина-кошка» Джослин Вильденштейн

Она стала зависима от пластических операций, после чего получила прозвище «Женщина-кошка», так как ее лицо стало похоже на кошачью мордочку.​ Хотя, несмотря на очевидные изменения во внешности, Вильденштейн одно время утверждала, что никогда не делала пластических операций.

Ее бывший муж Алек Вильденштейн заявил, что Джослин была «безумна». «Она думала, что сможет исправить свое лицо, как предмет мебели. Кожа так не работает. Но она не хотела слушать», - говорил он в интервью.

В 2018 году Джослин заявила изданию Page Six, что большая часть ее богатства исчезла, поскольку одна из картин, входивших в трастовый фонд, созданный для нее при разводе и приписываемый Диего Веласкесу, оказалась подделкой. А работа Сезанна, которая, как ожидалось, должна была быть продана примерно за 35 миллионов долларов, ушла всего за 4,7 миллиона долларов.

После развода в 2003 году Джослин Вильденштейн начала встречаться с модельером Ллойдом Кляйном. Позже они обручились, но на протяжении многих лет их отношения были бурными.​

В 2016 году Джослин Вильденштейн была арестована за то, что во время драки в ее квартире в Trump Tower она порезала лицо Кляйна ножницами. Спустя несколько дней Кляйн был арестован за ограбление и нападение после того, как он якобы пытался забрать часть своих вещей из квартиры своей невесты. Но в итоге пара помирилась.

В 2018 году Джоселин Вильденштейн объявила о банкротстве. Она хотела, чтобы о ней сняли байопик и в главной роли видела актрису Дженнифер Лоуренс.