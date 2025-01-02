Прекрасный способ поесть вкусно и сытно.
Если осталась нарезка c застолья, приготовьте это фантастическое блюдо
Часто после застолья остаются разные закуски. Из мясной нарезки можно приготовить ароматную солянку.
Это блюдо - именно то, что нужно после праздников, получается ароматным, сытным и очень мясным, пишет cookpad.com.
Ингредиенты:
400 г свинины
5 картофелин
200 г копченой колбасы
500 г копченых ребрышек
4 охотничьих колбаски
100 г маслин без косточек
4 соленых огурцов
2 луковицы
1 морковь
3 ст.л.
1 лимон
пучок зелени
специи по вкусу
Способ приготовления:
Мясо заливаем холодной водой и ставим на огонь. Когда закипит, снимаем пену и варим на легком огне до готовности.
Лук и морковь чистим, крошим и обжариваем на подсолнечном масле.
Огурцы нарезаем брусочками, тоже добавляем и жарим. Тем временем к бульону кладем нарезанный кубиками картофель.
В зажарку добавляем томатную пасту, стакан воды и тушим 5-7 минут. В кастрюлю добавляем оливки, колбасную зажарку, ребрышки.