Если осталась нарезка c застолья, приготовьте это фантастическое блюдо

Часто после застолья остаются разные закуски. Из мясной нарезки можно приготовить ароматную солянку.

Это блюдо - именно то, что нужно после праздников, получается ароматным, сытным и очень мясным, пишет cookpad.com.

Ингредиенты:

400 г свинины

5 картофелин

200 г копченой колбасы

500 г копченых ребрышек

4 охотничьих колбаски

100 г маслин без косточек

4 соленых огурцов

2 луковицы

1 морковь

3 ст.л.

1 лимон

пучок зелени

специи по вкусу

Способ приготовления:

Мясо заливаем холодной водой и ставим на огонь. Когда закипит, снимаем пену и варим на легком огне до готовности.

Лук и морковь чистим, крошим и обжариваем на подсолнечном масле.

Огурцы нарезаем брусочками, тоже добавляем и жарим. Тем временем к бульону кладем нарезанный кубиками картофель.

В зажарку добавляем томатную пасту, стакан воды и тушим 5-7 минут. В кастрюлю добавляем оливки, колбасную зажарку, ребрышки.