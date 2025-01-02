Эстонская певица Грете Пайя делится в социальных сетях снимками того, как она отправздновала Новый год.
ВИДЕО ⟩ Певица Грете Пайя встретила новый год, обмениваясь горячими поцелуями с супругом
«Радости, добра и любви в новом году, мои дорогие!» - делится пожеланиями певица Грете Пайя в социальных сетях, одновременно в видео одаривая супруга горячими поцелуями.
Грете Пайя и участник дуэта Púr Múdd Йоонатан Сийман публично не раскрывали свои отношения и вели довольно тихую совместную жизнь. 10 сентября они поженились.
Свадьба состоялась на родном для Грете острове Сааремаа - особенном для певицы месте.
Музыкальное сотрудничество Грете и Йоонатана длится уже давно: два года назад Грете Пайя и дуэт Púr Múdd выпустили совместную песню Ainult unustamiseks.