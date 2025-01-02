ВИДЕО Певица Грете Пайя встретила новый год, обмениваясь горячими поцелуями с супругом

«Радости, добра и любви в новом году, мои дорогие!» - делится пожеланиями певица Грете Пайя в социальных сетях, одновременно в видео одаривая супруга горячими поцелуями.

Грете Пайя и участник дуэта Púr Múdd Йоонатан Сийман публично не раскрывали свои отношения и вели довольно тихую совместную жизнь. 10 сентября они поженились.

Свадьба состоялась на родном для Грете острове Сааремаа - особенном для певицы месте.

Музыкальное сотрудничество Грете и Йоонатана длится уже давно: два года назад Грете Пайя и дуэт Púr Múdd выпустили совместную песню Ainult unustamiseks.