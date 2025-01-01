Максим Галкин 31 декабря в Instagram разместил видео, в котором запечатлен в новогоднюю ночь вместе со своей женой, певицей Аллой Пугачевой.
ВИДЕО ⟩ Максим Галкин показал, как отметил Новый год с Аллой Пугачевой
На видео проживающие в Израиле 47-летний Галкин и 75-летняя Пугачева танцуют в ресторане под песни российских исполнителей Андрея Губина и Валерия Меладзе возле новогодней елки.
Для встречи Нового года Галкин выбрал черный костюм с белой рубашкой, дополнив образ кроссовками. Его жена также была в наряде черного цвета. Она надела брюки, накидку, а голову украсила пышным цветком.
«С Новым годом», - подписал он ролик.