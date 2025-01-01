Разлученные при рождении близнецы прожили удивительно похожую жизнь

Близнецам, родившимся в штате Огайо, США, сказали, что у них есть брат-близнец, но он умер при рождении. Льюис узнал об этом в возрасте пяти лет, а Спрингер - в восемь лет, сообщает Unilad.

Следующие 30 лет ни один из них не придавал этому большого значения. Первая общая деталь, на которую они не могли повлиять, была их имя. Кроме того, они жили всего в 40 милях друг от друга.

Оба нашли любовь дважды - сначала они встретили и поженились на женщинах по имени Линда.

К сожалению, оба Джима развелись с первыми женами.

После этого один Джим встретил женщину по имени Бетти, а второй Джим также нашел женщину с таким же именем, и они поженились - да, Спрингер и Льюис оба поженились до того, как встретились друг с другом, на разных женщинах по имени Линда и Бетти.

Сходства не заканчиваются на этом, потому что оба мужчины обнаружили, что у них одинаковые предпочтения в пиве и оба предпочитают курить одну и ту же марку сигарет.

Когда их попросили принять участие в научном исследовании, результаты тестов их личности и медицинской истории оказались невероятно похожими. А когда их попросили нарисовать картину, оба нарисовали одно и то же.

Однако, к счастью, есть и некоторые различия: один из близнецов женился в третий раз на женщине по имени Сэнди. Второй Джим на этот раз не нашел жены с таким же именем.

В феврале 1979 года «близнецы Джимы» наконец-то встретились снова в 39 лет.