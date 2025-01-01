Должно же быть какое-то средство от головной боли и тошноты после бурной ночи! Menhealth.com собрал самые популярные рекомендации по преодолению похмелья с советами специалистов. К сожалению, одного конкретного решения не существует, но есть некоторые способы, которые могут помочь.

Вода

Обязательно пейте воду! Как вы знаете, алкоголь обладает мочегонным действием, поэтому может вызвать обезвоживание. Перед тем, как лечь в постель после бурной вечеринки, желательно выпить пару стаканов чистой воды. Кроме того, в следующий раз, когда пойдете на вечеринку, рекомендуется выпивать стакан воды после каждого пива, чтобы восполнить потерянную жидкость.

«Опохмелиться»

«Плохая идея», - считают эксперты. Дополнительная доза алкоголя с утра немного притупит чувства, но продлит действие опьянения, сделав головную боль только сильнее. Еще одна причина, по которой такой тактики лучше избегать - она может привести вас к алкогольной зависимости.

Сухарики или печенье

Пока другие продукты не могут остановить «карусель» в желудке, углеводы могут помочь вернуть уровень сахара в норму.

Жирная еда

То, что вы едите после выпивки, уже не имеет значения. Важно то, что вы ели перед ней. Еда замедляет всасывание алкоголя в кровь, а хорошая еда перед вечеринкой может спасти ваш следующий день.

Обезболивающее