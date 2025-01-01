Известная звезда OnlyFans родила ребенка от своего сводного брата

«Наше рождественское чудо наконец с нами», - написала 29-летняя модель в Instagram под фотографиями из больницы, опубликованными на прошлой неделе. «Счастливого Рождества от нашей семьи».

На фотографиях, опубликованных в соцсетях, Вас закрыла лицо малыша, а на другом снимке было видно только ручку ребенка, сообщает Page Six.

В пятницу актриса вместе с 27-летним Риччи поздравила своих подписчиков с Рождеством и пожелала самого счастливого Нового года. На семейной фотографии они позировали перед рождественской елкой вместе с малышом и двумя собаками.

Скарлет Вас была на седьмом месяце беременности, когда она и ее партнёр объявили, что скоро станут семьей. В октябре пара сообщила, что ждет дочь.

В прошлом месяце Вас ответила на критику, заявив, что злые комментарии ее очень развлекают.

«Я на самом деле редко читаю наши комментарии, но если читаю, то обычно смеюсь. Если что-то действительно негативное, мы можем на это ответить - считаем, что это довольно хороший способ снять напряжение», - сказала она.

В интервью, данном в ноябре, она отметила, что созданный ими контент, посвященный теме сводных братьев и сестер, пользуется наибольшей популярностью в социальных сетях.

«Я поняла, что всем это очень нравится», - сказала она изданию. «Я даже не знала, что сводные братья и сестры всем так интересны».