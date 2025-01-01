ПОПРОБУЙТЕ САМИ Если ты можешь выполнить это упражнение, то ты еще молод

Иногда жизнь настолько полна дел и забот, что мы забываем о простых и элементарных вещах, например, о том, как важно двигаться. Однако, если ты можешь выполнить это упражнение, не переживай - ты все еще молод. Но если не можешь, это тоже не значит, что пришло время сдаваться, потому что никогда не поздно начать двигаться.