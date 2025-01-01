Иногда жизнь настолько полна дел и забот, что мы забываем о простых и элементарных вещах, например, о том, как важно двигаться. Однако, если ты можешь выполнить это упражнение, не переживай - ты все еще молод. Но если не можешь, это тоже не значит, что пришло время сдаваться, потому что никогда не поздно начать двигаться.
ПОПРОБУЙТЕ САМИ ⟩ Если ты можешь выполнить это упражнение, то ты еще молод
Тест на возраст, который отлично подходит и для женщин, показывает, на правильном ли ты пути или нужно начать больше двигаться.
С возрастом бывает так, что действия, которые раньше казались простыми, теперь выполнять гораздо сложнее. Ты начинаешь двигаться - и молодость возвращается! Никто никогда не бывает слишком стар, чтобы двигаться.
Мы все живые доказательства того, что с телом можно делать что-то прекрасное в любом возрасте. Двигайся и ты снова сможешь быть счастливым и активным. Простая прогулка или несколько разминкающих упражнений - это достаточно, чтобы начать.