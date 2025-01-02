ГОРОСКОП НА 2 ЯНВАРЯ У Водолеев интересный день, Стрельцам повезет

Стрелец

Вам везет. Звезды на вашей стороне, и вам не приходится прикладывать усилия даже для того, чтобы добиться успеха в каких-то особенно сложных делах. Вы быстро разбираетесь там, где другие запутались, и действуете решительно, пока окружающие топчутся на месте. Интуиция остра; вряд ли кто-то сможет запутать вас или сбить с толку. День отлично подходит для общения с людьми, которые разделяют ваши увлечения или работают в той же сфере. Из непринужденного разговора удается узнать много нового, а некоторые Стрельцы и о сотрудничестве на очень выгодных условиях договариваются.

Козерог

Подходящий день для встреч с людьми, которым вы хотели бы понравиться. Произвести хорошее впечатление легко: просто ведите себя как обычно, и все будут в восхищении. С близкими стоит обсудить общие планы. Сейчас легко договориться о том, как вы будете воплощать задуманное в жизнь. Вероятны денежные поступления. Они оказываются очень кстати: день отлично подходит для незапланированных покупок, каких-то необязательных, но приятных приобретений. Хорошо складываются семейные поездки, радует общение с родственниками, живущими далеко от вас.

Водолей

День полон интересных открытий. Можно узнать что-то новое, даже занимаясь чем-то давно знакомым и привычным. Появляются необычные идеи. Удается по-новому взглянуть на проблемы, тревожившие вас в последнее время, и это становится первым шагом к их решению. Вы обращаете внимание на то, чего прежде не замечали, можете увлечься делом, которое казалось скучным и бесперспективным. Одни Водолеи найдут неожиданное применение своим талантам, другие поймут, чем хотелось бы заниматься. К подсказкам интуиции сегодня стоит относиться особенно внимательно.

Рыбы

Начало дня не подходит для серьезных разговоров. Эмоциональный фон отличается напряженностью, вы можете сердиться на тех, кто хоть в чем-то с вами не согласен. Но влияние позитивных тенденций набирает силу быстро, ладить с окружающими становится все проще. Лучше отложить решение финансовых вопросов. Сегодня вам свойственно легкомысленное отношение к деньгам, это может привести к неоправданным тратам. Вечер приносит отличные новости, радует встречами, о которых вы втайне мечтали. Это хорошее время для встречи с человеком, который давно вам симпатичен.