День открывает новые возможности, дает шанс сделать то, что давно хотелось. Важно не растеряться, вовремя начать действовать. Это удастся даже тем, кто обычно нерешителен и долго сомневается, прежде чем что-то предпринять.
ГОРОСКОП НА 2 ЯНВАРЯ ⟩ У Водолеев интересный день, Стрельцам повезет
Можно добиться успеха, занимаясь чем-то совершенно новым. Многие быстро учатся тому, что может пригодиться. Важно избегать переутомления, не испытывать организм на прочность. Легко увлечься чем-то и не заметить, что силы на исходе. Лучше не планировать на вторую половину дня ничего особенно сложного и утомительного, посвятить это время спокойному отдыху.
Овен
Прислушайтесь к интуиции: именно она подсказывает, чем стоит заняться сегодня, за что взяться в первую очередь. Не всем представителям знака удается избежать мелких недоразумений, недопонимания. Но они не приносят серьезных проблем, не заставляют нервничать и волноваться. День обещает необычные встречи, интересные разговоры с людьми, совсем не похожими на вас. Благодаря им вы обращаете внимание на то, чего раньше не замечали. Легко подружиться с теми, кто вам симпатичен, да и романтическое увлечение не исключено.
Телец
Не стоит браться за серьезные дела с самого утра. Вам нужно немного времени, чтобы прийти в себя, собраться с мыслями и определиться с планами. Зато можно обсудить с близкими планы: не исключено, что вы поймете, как проще достичь общих целей. Нежелательно лишь касаться финансовых вопросов, чтобы избежать споров. Вторая половина дня приносит вдохновляющие новости. Становится ясно, что большой успех не за горами, и совсем скоро вы получите то, о чем давно мечтали. Друзья охотно откликаются на все ваши предложения.
Близнецы
Домашние дела могут отнять больше времени, чем вы ожидали. Хочется решить все бытовые вопросы сразу, но мелочей накопилось много, и трудно справиться со всем сразу. Подумайте, не стоит ли отложить что-то на потом, чтобы переключиться на более увлекательные занятия, встретиться с друзьями или просто погулять. Вероятны неожиданные подарки и денежные поступления. День подходит для того, чтобы делать покупки: вы выбираете именно вещи, которые будут радовать вас и ваших близких, не переплачиваете за то, на чем можно сэкономить.
Рак
Занимайтесь тем, что вас вдохновляет; именно для этого день подходит лучше всего. Дела, которые интересны вам, другим могут казаться скучными и бессмысленными, но это не помешает получить от них удовольствие. Полезно вспомнить о давнем хобби: оно вновь подарит яркие эмоции. Вы быстро учитесь новому, можете разобраться в очень сложных вопросах, если кто-то в этом поможет. Вероятно начало дружеских отношений, в основе которых будут общие интересы и схожие взгляды на мир. Вторая половина дня подходит для того, чтобы отправиться в романтическую поездку.
Лев
Отличный день для того, чтобы восстановить старые связи, напомнить о себе людям, с которыми вы давно не виделись. Удается поладить с теми, с кем прежде было много споров, можно даже положить конец долгой вражде. Вы обаятельны, и мало кто остается к этому равнодушным. Возможно начало и дружеских отношений, и романтических историй. Полезно обсуждать рабочие планы, какие-то идеи, касающиеся бизнеса или ваших творческих проектов. Едва ли вы возьметесь за реализацию задуманного сразу. Сначала нужно все как следует продумать, и время на это у вас есть.
Дева
День приятных встреч и интересных бесед. Не говорите о пустяках: гораздо полезнее сегодня будет обсудить какие-то важные вещи. Есть шанс получить ценную информацию, узнать то, что пока не известно другим. Не исключены и предложения, от которых не захочется отказываться. Чаще всего они совершенно неожиданны, и поэтому особенно приятны. Хорошо складываются поездки, даже если решение о них было принято в последний момент и избежать суеты при сборах не удалось. Многие Девы чувствуют себя гораздо лучше, оказавшись в новых местах, на время забыв о привычных делах.
Весы
Лучше всего сегодня никуда не торопиться. Даже простые повседневные дела становятся приятнее, когда вы не пытаетесь справиться с ними как можно быстрее. Близкие не остаются в стороне от домашних забот, решать вместе какие-то бытовые вопросы оказывается неожиданно весело. Можно принимать гостей: все отлично проведут время, вы останетесь довольны. Не исключено, что напомнят о себе очень давние знакомые. Вероятны романтические сюрпризы, которые запомнятся вам надолго. Откровенный разговор с любимым человеком поможет влюбленным Весам лучше понять его.
Скорпион
День едва ли можно назвать подходящим для важных дел и решений. Вам не хочется ни всерьез задумываться о чем-то, ни долго размышлять. Легко даются привычные дела. Вы справляетесь с ними быстро, поэтому остается достаточно времени для отдыха и общения с людьми, с которыми вы не виделись давным-давно. Удачные совпадения и приятные сюрпризы преподносит вторая половина дня. Благодаря удивительному стечению обстоятельств вы сможете исправить допущенную ошибку раньше, чем о ней кто-то узнает. Полезно проявлять инициативу в личных отношениях. Интуиция подскажет, как стоит себя вести, чтобы добиться перемен к лучшему.
Стрелец
Вам везет. Звезды на вашей стороне, и вам не приходится прикладывать усилия даже для того, чтобы добиться успеха в каких-то особенно сложных делах. Вы быстро разбираетесь там, где другие запутались, и действуете решительно, пока окружающие топчутся на месте. Интуиция остра; вряд ли кто-то сможет запутать вас или сбить с толку. День отлично подходит для общения с людьми, которые разделяют ваши увлечения или работают в той же сфере. Из непринужденного разговора удается узнать много нового, а некоторые Стрельцы и о сотрудничестве на очень выгодных условиях договариваются.
Козерог
Подходящий день для встреч с людьми, которым вы хотели бы понравиться. Произвести хорошее впечатление легко: просто ведите себя как обычно, и все будут в восхищении. С близкими стоит обсудить общие планы. Сейчас легко договориться о том, как вы будете воплощать задуманное в жизнь. Вероятны денежные поступления. Они оказываются очень кстати: день отлично подходит для незапланированных покупок, каких-то необязательных, но приятных приобретений. Хорошо складываются семейные поездки, радует общение с родственниками, живущими далеко от вас.
Водолей
День полон интересных открытий. Можно узнать что-то новое, даже занимаясь чем-то давно знакомым и привычным. Появляются необычные идеи. Удается по-новому взглянуть на проблемы, тревожившие вас в последнее время, и это становится первым шагом к их решению. Вы обращаете внимание на то, чего прежде не замечали, можете увлечься делом, которое казалось скучным и бесперспективным. Одни Водолеи найдут неожиданное применение своим талантам, другие поймут, чем хотелось бы заниматься. К подсказкам интуиции сегодня стоит относиться особенно внимательно.
Рыбы
Начало дня не подходит для серьезных разговоров. Эмоциональный фон отличается напряженностью, вы можете сердиться на тех, кто хоть в чем-то с вами не согласен. Но влияние позитивных тенденций набирает силу быстро, ладить с окружающими становится все проще. Лучше отложить решение финансовых вопросов. Сегодня вам свойственно легкомысленное отношение к деньгам, это может привести к неоправданным тратам. Вечер приносит отличные новости, радует встречами, о которых вы втайне мечтали. Это хорошее время для встречи с человеком, который давно вам симпатичен.