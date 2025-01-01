Два члена семьи, на которых Кейт Миддлтон опиралась в самые тяжелые дни борьбы с раком

Кейт публично объявила о своем диагнозе в марте, спустя несколько месяцев после того, как плановая операция на животе выявила наличие раковых клеток. Когда она отошла от своей обычной программы королевских обязанностей, родители Кейт - Кэрол и Майкл Миддлтон - взяли на себя заботу о ее детях: принце Джордже, принцессе Шарлотте и принце Луи.

«Я думаю, что стоит отметить Кэрол и Майкла Миддлтон, которые, безусловно, стали важной частью семьи в этом году, как в практическом, так и в эмоциональном плане», - сказала бывший королевский корреспондент BBC Дженни Бонд в интервью OK! о том, как они пережили «невероятно трудный год».

Она объяснила, что, вероятно, «Уильям и Кэтрин сильно опирались на них в самые темные дни», что было продемонстрировано в милой благодарственной записке от принца Луи на рождественском служении в этом году.

Фотографы успели заснять послание, в котором говорилось: «Спасибо бабушке и дедушке, потому что они играли со мной». Бонд рассказала OK!: «Как мы знаем по открытке Луи на рождественской елке, бабушка и дедушка - отличные компаньоны для своих внуков и провели не один и не два часа, играя с ними».