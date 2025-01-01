Для Кейт Миддлтон закончился год, когда она отступила от общественных обязанностей и покинула центр внимания, борясь с раком. Она и принц Уильям, по сообщениям, «опирались» на двух ключевых членов семьи, чтобы преодолеть это трудное время, пишет instyle.
Два члена семьи, на которых Кейт Миддлтон опиралась в самые тяжелые дни борьбы с раком
Кейт публично объявила о своем диагнозе в марте, спустя несколько месяцев после того, как плановая операция на животе выявила наличие раковых клеток. Когда она отошла от своей обычной программы королевских обязанностей, родители Кейт - Кэрол и Майкл Миддлтон - взяли на себя заботу о ее детях: принце Джордже, принцессе Шарлотте и принце Луи.
«Я думаю, что стоит отметить Кэрол и Майкла Миддлтон, которые, безусловно, стали важной частью семьи в этом году, как в практическом, так и в эмоциональном плане», - сказала бывший королевский корреспондент BBC Дженни Бонд в интервью OK! о том, как они пережили «невероятно трудный год».
Она объяснила, что, вероятно, «Уильям и Кэтрин сильно опирались на них в самые темные дни», что было продемонстрировано в милой благодарственной записке от принца Луи на рождественском служении в этом году.
Фотографы успели заснять послание, в котором говорилось: «Спасибо бабушке и дедушке, потому что они играли со мной». Бонд рассказала OK!: «Как мы знаем по открытке Луи на рождественской елке, бабушка и дедушка - отличные компаньоны для своих внуков и провели не один и не два часа, играя с ними».
Близость семьи Уэльс к Миддлтонам была также продемонстрирована во время праздников, когда Кейт и Уильям нарушили королевский протокол и устроили собственную рождественскую вечеринку, на которой присутствовали родители Кейт. Кэрол и Майкл Миддлтон также мягко выражали свою поддержку в течение года, участвуя в официальных мероприятиях вместе с другими членами королевской семьи, когда Кейт не могла присутствовать.
Кейт поделилась видео, на котором она играет в карты с родителями, рассказывая, как этот опыт сблизил их всех. «Последние девять месяцев были невероятно трудными для нас как для семьи. Жизнь, как вы ее знаете, может измениться в одно мгновение, и нам пришлось найти способ ориентироваться в бурных водах и на неизведанном пути», - начала она видео.
«Путь борьбы с раком сложен, страшен и непредсказуем для всех, особенно для тех, кто рядом с вами», - продолжила она.
«Это время прежде всего напомнило Уильяму и мне о том, как важно задуматься и быть благодарными за простые, но важные вещи в жизни, которые многие из нас часто принимают как должное. Простое любить и быть любимым».