Десять вещей на кухне, от которых нужно избавиться в этом году

Старые губки

Использованные кухонные губки содержат множество различных типов потенциально вредных бактерий. Не существует единого надежного метода, гарантирующего, что ваша губка не будет перекрестно загрязнять руки, кухонные столешницы или еду. Вместо этого они рекомендуют часто их менять.

Изношенные разделочные доски

Бороздки на изношенной разделочной доске трудно тщательно очистить, и они могут стать рассадником бактерий, которые могут вызвать различные заболевания.

Старые столовые приборы

Кусочки резины или деревянные щепки от старых приборов могут отколоться в процессе приготовления блюд, а это может быть опасно.

Неиспользуемые приборы и инструкции к ним

Проведите инвентаризацию и рассмотрите возможность продажи или пожертвования всего, чем вы не пользуетесь. Старые инструкции к вещам, которыми вы больше не владеете - это беспорядок.

Приправы, соломинки и одноразовые столовые приборы

Проверьте сроки их годности и выбросьте те, у которых они истекли. Если срока годности нет, выбросьте те, которые кажутся старыми, и те, которые вряд ли будут использоваться.

Магниты для кухни

Оставьте только любимые магниты и выбросите остальные.

Старые специи

Цельные специи могут храниться от двух до четырех лет, в то время как молотые - до трех лет при комнатной температуре. Тем не менее специи могут потерять большую часть своего вкуса и аромата и со временем стать несвежими.

Кофе

Если у вас в кладовой есть запасы кофе, переберите их и избавьтесь от несвежего.

Масло для готовки

Масло для готовки не хранится так долго, как вы думаете. Оно становится несвежим, прогорклым и кислым на вкус и со временем теряет свои ароматические качества. Если вы не уверены, как долго была открыта бутылка масла, выбросьте ее.

Поврежденные продукты при заморозке

Обязательно проверяйте сроки годности продуктов, которые вы купили. Если это еда, которую вы приготовили или заморозили, чтобы съесть позже, проверьте, нет ли признаков ожога при заморозке,.