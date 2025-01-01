Год чистки: Глоба предупредила о жестокости Змеи и рассказала, когда в 2025 году нужно быть внимательнее всего

Она рассказала, что положение планет, которое они будут занимать в предстоящие 12 месяцев, указывает на то, что будут расшатаны все привычные системы. Человечество распрощается с прежними установками.

По словам Глобы, по всему миру будут разрушаться прежние союзы - начиная от семейных и заканчивая корпоративными. Уже в самом начале года, в январе, многие люди столкнуться с кризисом и потерями.

«Был невнимателен к кому-то или к чему-то - ты это теряешь. Был невнимателен к самому себе, к своему здоровью, к своим делам - ты тоже это теряешь», - описала астролог главный принцип.

При этом, сообщила она, январь вовсе не является самым сложным периодом наступающего года Змеи. Гораздо сложнее всем нам будет весной - в марте и апреле. А вот в мае наступит передышка. Спокойным периодом станет и конец лета.

Глоба подчеркнула, что год Змеи, которая известна тем, что умеет сбрасывать шкуру, полностью обновляя ее, никогда не бывает спокойным. Вместе с тем, зеленый цвет символа года указывает на то, что на этот раз Змея будет не настолько жестокой. А значит, нас ожидает не самый худший вариант года.