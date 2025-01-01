Если, например, любимые порно-жанры американцев в 2024 году были крайне разнообразными, то эстоноземельцы больше всего любили одну конкретную категорию, как показывают итоги года PornHub.
Знаменитый порно-сайт опубликовал список фаворитов 2024 года. Что смотрели жители Эстонии?
Недавний обзор предпочтений в порно показал, что вкусы европейцев в отношении порно-видео удивительно схожи. Например, англичане, ирландцы, норвежцы, шведы и финны любят смотреть, как занимаются сексом женщины, ставшие матерями. В этих странах самой популярной категорией была MILF.
Во Франции в этом году наиболее популярным был французский порно, а итальянцам нравилось смотреть в основном отечественные фильмы. Также в Бразилии люди предпочитали смотреть местное порно.
В России наибольшее внимание уделяли просмотру анального секса. Эта категория была самой популярной также в Южной Америке и, несколько неожиданно, в Эстонии.
В Соединенных Штатах и Австралии на первом месте была лесбийская порнография. А японские любители порно предпочитали смотреть соотечественников, занимающихся сексом.