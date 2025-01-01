ГАЛЕРЕЯ Счастливого Нового года! Смотрите, что творилось на улицах Таллинна

Фотограф Postimees Мартин Педая запечатлел последние часы уходящего года, передавая атмосферу, которая царит на улицах Таллинна. В 22:30 в центре города было не так много людей, но около полуночи ожидалось до 10 000 человек. На площади Вабадузе состоялось концертно-световое шоу, создающее особую атмосферу для встречи нового года. На сцене выступили известные эстонские артисты.