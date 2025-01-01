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ГАЛЕРЕЯ Счастливого Нового года! Смотрите, что творилось на улицах Таллинна

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Настало время попрощаться с уходящим годом и встретить новый. Сколько таллиннцев пришли в центр города, чтобы весело провести время и насладиться концертно-световым шоу на площади Вабадузе в канун Нового года? Смотрите, что происходит в центре столицы.

Фотограф Postimees Мартин Педая запечатлел последние часы уходящего года, передавая атмосферу, которая царит на улицах Таллинна. В 22:30 в центре города было не так много людей, но около полуночи ожидалось до 10 000 человек. На площади Вабадузе состоялось концертно-световое шоу, создающее особую атмосферу для встречи нового года. На сцене выступили известные эстонские артисты.

Вечер завершился захватывающим световым представлением, наполняющим площадь Вабадузе магическим сиянием и игрой цветов. В этом году в Таллинне фейерверка не было.

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