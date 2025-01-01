Время подводить итоги и строить планы на новый год. Как эстонские звезды подводят итоги года?
Эстонские звезды подводят итоги года: мы благодарны и встречаем Новый год с надеждой
Виолончелистка Сильвия Ильвес признается в Instagram, что этот год был самым захватывающим в ее жизни - как в хорошем, так и в плохом. «Не хватает слов, чтобы выразить благодарность за все, что уходящий год подарил моей жизни!» - отмечает она и добавляет: «Да, можно было бы еще мечтать о запланированной на начало нового года операции на грудь, но в моей жизни произошли куда более значительные события!»
2024 год выдался удачным и успешным и для известного астролога Кирсти Тиммер.
«Все важные для меня люди по-прежнему рядом, здоровы и счастливы, довольны своей жизнью и не жалуются. В наше время это большая ценность», - пишет она в социальных сетях. «Работы проделано невероятно много! Огромное количество приемов, три сезона очень популярного подкаста с Мерили, новая книга, календари, новогодние телепередачи, десятки и десятки вечеров бесед с полной аудиторией по всей Эстонии вместе с Мерили, новый приемный кабинет... Я благодарна».
«Отдыхать получилось очень мало, но в январе мы с семьей пакуем чемоданы - нас ждут Нью-Йорк и Мексика. Разряженные батарейки нужно зарядить! Я уверена, что 2025 год будет таким же хорошим и насыщенным, ведь наше отношение определяет качество нашей жизни».
Член Рийгикогу Юри Ратас желает всем чудесного окончания года и успехов в новом году, поделившись замечательной фотографией прямо с горнолыжного склона.
Признаные спортсмены Магнус Кирт и Лаура Икауниеце признаются в соцсетях под опубликованными фотографиями, что 2024 год был лучшим: Лаура получила водительские права, переехала и родила сына Лукаса-Энцо.
«Встречаем 2025 год с открытым сердцем и большими мечтами!» - добавляет она.
Итоги прошедшего года в социальных сетях подводит и актриса Лизабет Лойгу. «2024 год, пожалуй, был для меня довольно успешным. Я окончила две школы: медицинский и автошколу. Последним я горжусь даже больше, так как это стало для меня настоящим преодолением себя», - признается она.
«В целом, 2024 год, наверное, был самым трудолюбивым в моей жизни. И это меня очень радует. Сияющего Нового года всем, и надеюсь, что новый год будет еще лучше и успешнее!»
Музыкант Даниэль Леви Вийналасс делится трогательными воспоминаниями в фотографиях в канун Нового года. «2024 - номинации, концерты, путешествия, много объятий», - подводит он итоги года.
Дизайнер Мари Оясаар-Парве проводит новогоднюю ночь на Хийумаа. «Везде пространство и тишина. Жизнь и сон. Словно другая реальность. Отличное место, чтобы завершить год. Глядя в себя и в камин. Желаю вам тоже спокойствия и приятного перехода в новый год», - говорит она.
Певица Ленна признается, что год был по-настоящему насыщенным. «Как всегда, в одном году нашлось место как большим, так и маленьким победам и потерям. Были и взлеты, и падения. Учеба и новые подъемы», - говорит она и желает всем прекрасного Нового года. «Пусть новый год - год Зеленой Змеи - принесет вам всем здоровья, радости и мудрости, чтобы быть смелыми и следовать своему сердцу!»
«2024 год был полностью моим годом, так много мечт стало реальностью, о, как много преодолений и роста. В любом случае, я полностью готова к тому, что новый год будет нашим годом», - говорит ведущая Кейли Сюкияйнен.
Оперная певица Элина Нечаева очень благодарна 2024 году. «Этот год навсегда изменил мою жизнь. Я подарила жизнь самой дорогой душе и осознала любовь, которая больше, чем я когда-либо могла себе представить», - пишет она в Instagram.
Ведущая программы Kuuuurija Катрин Луст также радуется рождению ребенка. «Спасибо, 2024, ты был очень добр ко мне, и я никогда тебя не забуду, потому что в 2024 году родилась наша маленькая милая Глория», - говорит она и делится фотографиями.