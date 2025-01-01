Эстонские звезды подводят итоги года: мы благодарны и встречаем Новый год с надеждой

Виолончелистка Сильвия Ильвес признается в Instagram, что этот год был самым захватывающим в ее жизни - как в хорошем, так и в плохом. «Не хватает слов, чтобы выразить благодарность за все, что уходящий год подарил моей жизни!» - отмечает она и добавляет: «Да, можно было бы еще мечтать о запланированной на начало нового года операции на грудь, но в моей жизни произошли куда более значительные события!»

2024 год выдался удачным и успешным и для известного астролога Кирсти Тиммер.

«Все важные для меня люди по-прежнему рядом, здоровы и счастливы, довольны своей жизнью и не жалуются. В наше время это большая ценность», - пишет она в социальных сетях. «Работы проделано невероятно много! Огромное количество приемов, три сезона очень популярного подкаста с Мерили, новая книга, календари, новогодние телепередачи, десятки и десятки вечеров бесед с полной аудиторией по всей Эстонии вместе с Мерили, новый приемный кабинет... Я благодарна».