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СУРОВАЯ ПРАВДА Женщина рассказала, что с ней произошло после прекращения приема Оземпика

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Фото статьи
Фото: Shutterstock

Эшли О'Дрисколл начинает каждый день одинаково - она встает на весы и внимательно записывает увиденное число в телефон. Этот утренний ритуал является частью ее пути после многих лет борьбы с лишним весом.

38-летняя Эшли из Дублина большую часть своей взрослой жизни носила размер 40. После рождения ребенка 16 лет назад она не смогла вернуться к своему весу до беременности. Обычные методы, такие как больше движений и меньше калорий, не дали результатов.

Рост Эшли составляет 165 см, и ее вес постепенно увеличился до 140 кг, что привело к проблемам со здоровьем из-за лишнего веса и низкой самооценке.

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