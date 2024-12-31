СУРОВАЯ ПРАВДА Женщина рассказала, что с ней произошло после прекращения приема Оземпика

Эшли О'Дрисколл начинает каждый день одинаково - она встает на весы и внимательно записывает увиденное число в телефон. Этот утренний ритуал является частью ее пути после многих лет борьбы с лишним весом.
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38-летняя Эшли из Дублина большую часть своей взрослой жизни носила размер 40. После рождения ребенка 16 лет назад она не смогла вернуться к своему весу до беременности. Обычные методы, такие как больше движений и меньше калорий, не дали результатов.