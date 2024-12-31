ВИДЕО Одного из самых известных наркобаронов в мире выпустили на свободу

Очоа прибыл в аэропорт Боготы Эль-Дорадо депортационным рейсом в понедельник, одетый в серую толстовку и неся свои личные вещи в пластиковом пакете. Выйдя из самолета, бывший глава картеля был встречен иммиграционными чиновниками в бронежилетах. На месте не было полиции, чтобы задержать его.​

Национальное иммиграционное агентство Колумбии оперативно опубликовало краткое заявление на платформе социальных сетей X, в котором говорилось, что Очоа «освобожден, чтобы он мог воссоединиться со своей семьей» после того, как сотрудники иммиграционной службы сняли у него отпечатки пальцев и подтвердили через базу данных, что колумбийские власти его не разыскивают.

По данным властей США, 67-летний Очоа и его старшие братья сколотили целое состояние, когда в конце 1970-х и начале 1980-х годов рынок в США начал наводняться кокаином. В 1987 году они были включены в список миллиардеров журнала Forbes.

Проживая в Майами, Очоа управлял распределительным центром для кокаинового картеля, который когда-то возглавлял Пабло Эскобар. Эскобар погиб в перестрелке с властями в Медельине в 1993 году.

Впервые Очоа был обвинен в США в связи с его предполагаемой ролью в убийстве в 1986 году Барри Сила, американского пилота, который перевозил кокаин для Медельинского картеля, но стал информатором Управления по борьбе с наркотиками.