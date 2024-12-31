Онлайн-объединение поклонников Меган Маркл «Отряд Сассекских» подверглось критике в соцсетях после того, как опубликовало в соцсетях нелепое изображения пятилетнего принца Арчи и трехлетней принцессы Лилибет, детей Сассексов, пишет Daily Star.
В Сети завирусилось новое фото детей принца Гарри и Меган Маркл: что с ним не так
Поскольку младший сын короля и его жена скрывают своих сына и дочь от прессы, особо ретивые фанаты не стали дожидаться появления официальных снимков детей и с помощью искусственного интеллекта создали их сами, взяв за основу рождественскую открытку фонда принца Гарри и Меган Маркл.
На открытке, которая появилась в сети, - черно-белое изображение брата и сестры. На сгенерированном компьютером фото Лилибет одета в платье, похожее на то, в котором она была запечатлена на ранее опубликованных фотографиях Меган и Гарри.
Арчи одет в вязаный свитер и брюки-карго. Позади детей можно увидеть двух биглей, Мию и Гая, которых Сассексы взяли из приюта. Одна из «поддельных» собак лежит в нижнем левом углу, а другая возвышается над ней, причем искусственный интеллект не может изобразить ее правую лапу.
Другие признаки того, что картинка создана ИИ, включают плитки, изгибающиеся вокруг ноги Лилибет, и волосы Арчи, исчезающие по бокам.
Когда изображение широко распространилось в социальных сетях, один пользователь назвал его смешным, а другой отметил, что это «дер**вый фотошоп».
«Дети даже не похожи на брата и сестру. Они выглядят именно такими, какие они есть. ИИ», «Не могу поверить, что люди думают, что [Меган] действительно поделилась этим. Это становится смешным», «Это отвратительный фотошоп. Шов брюк Арчи не соединен вместе», «Скрытые руки и ноги очень странные. ИИ пока не может правильно нарисовать руки и ноги», - пишут в комментариях.
После того как изображение ИИ стало вирусным, другие внимательные поклонники королевской семьи заметили, что макет открытки был взят непосредственно из Canva Pro. То есть любой, у кого есть учетная запись, мог его смоделировать.
Гарри и Меган стараются держать своих детей подальше от камер папарацци. Даже на праздничной открытке брат и сестра изображены со спины. В связи с этим появилось немало теорий заговора, и многие гадают, что же такого скрывают Сассексы.
В отличие от них, принц и принцесса Уэльские с первых дней рождения детей не скрывали их от публики. Кроме официальных портретов принцев Джорджа и Луи, а также принцессы Шарлотты, в сети есть немало снимков королевских наследников, сделанных папарацци.