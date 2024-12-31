В Сети завирусилось новое фото детей принца Гарри и Меган Маркл: что с ним не так

Поскольку младший сын короля и его жена скрывают своих сына и дочь от прессы, особо ретивые фанаты не стали дожидаться появления официальных снимков детей и с помощью искусственного интеллекта создали их сами, взяв за основу рождественскую открытку фонда принца Гарри и Меган Маркл.

На открытке, которая появилась в сети, - черно-белое изображение брата и сестры. На сгенерированном компьютером фото Лилибет одета в платье, похожее на то, в котором она была запечатлена на ранее опубликованных фотографиях Меган и Гарри.

Арчи одет в вязаный свитер и брюки-карго. Позади детей можно увидеть двух биглей, Мию и Гая, которых Сассексы взяли из приюта. Одна из «поддельных» собак лежит в нижнем левом углу, а другая возвышается над ней, причем искусственный интеллект не может изобразить ее правую лапу.

Другие признаки того, что картинка создана ИИ, включают плитки, изгибающиеся вокруг ноги Лилибет, и волосы Арчи, исчезающие по бокам.

Когда изображение широко распространилось в социальных сетях, один пользователь назвал его смешным, а другой отметил, что это «дер**вый фотошоп».