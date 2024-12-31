ФОТО Эстонская олимпийская чемпионка по фехтованию Катрина Лехис отпраздновала день рождения

«Рок-н-роллим эти 30! Рядом со мной столько замечательных и добрых людей!» - написала Лехис под серией фотографий, опубликованных в социальных сетях, где она празднует день рождения в кругу друзей и семьи.

Катрина Лехис, родившаяся 19 декабря 1994 года, стала олимпийской чемпионкой в составе женской сборной Эстонии на Олимпийских играх в Токио 2021 года и завоевала бронзовую медаль в индивидуальном турнире. Она также является чемпионкой Европы 2018 года и чемпионкой мира среди юниоров 2014 года.