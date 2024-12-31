Хайди Клум встречает Новый год с мужем и его братом-близнецом в уличном джакузи

«Праздник», - написала Клум.

На фото и видео она показала совместное купание в джакузи, расположенном на открытом воздухе. Модель предстала в красном купальнике и зеленой меховой панаме. В руках она держала бокал вина.

В карусели Клум разместила несколько роликов, в одном из которых показала, как в купальнике бежит по снегу.

Хайди Клум 1 июня 2024 года исполнился 51 год. Модель сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen.

Клум - мать четверых детей. У нее есть дочери Хелен Бошовен Сэмюэль (2004) и Лу Сулола Сэмюэль (2009), сыновья Генри Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль (2005) и Йохан Райли Федор Тайво Сэмюэль (2006). Их отец - бывший муж модели, музыкант Сил.

Том и Билл Каулитцы - участники немецкой группы Tokio Hotel.