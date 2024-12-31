Павел и Виктория

Мы как раз только что в магазине купили разные наборы с сыром и джемами. Мама хотела много интересных носочков, поэтому мы подарили порядка 11-12 пар. В основном дарили вещи для уюта: свечи, статуэтки.

Бюджет всегда разный, получится как получится. Хочется подобрать каждому человеку индивидуальный подарок, но не всегда это получается. Учитывая всех членов семьи, наверное, выходит порядка 200 евро. Мы до сих пор тратим, поэтому сказать сложно.

Павел и Виктория Фото: Мартин Педая

Елена

Я буду дарить подарки, да. Часть я уже купила, но некотормым людям еще нужно докупить. Планирую потратить примерно 100-150 евро, старалась уложиться именно в этот бюджет. Дело в том, что я пенсионер, когда я работала, то я могла позволить большие траты, но сейчас, конечно, приходится расчитывать свои финансовые возможности.

Елена Фото: Мартин Педая

Игорь

Обязательно буду дарить подарки своей семье: родственникам, родителям, жене и детям. В принципе, подарки были подготовлены и куплены заранее. В бюджет уложились. К сожалению, в этом году вышла кругленькая сумма - 7000 евро на всю семью. Всем хороших праздников и Нового года!

Игорь Фото: Мартин Педая

Наталья

Естественно, буду дарить. Уже потратила на подарки более 500 евро, что уже превысило запланированный бюджет, но, думаю, придется потратить еще порядка 100 евро. Для меня не очень важно укладываться в бюджет на праздники, особенно, если это касается подарков. Хочется порадовать близких и родных тем, что они хотят.

Наталья Фото: Мартин Педая

Тарас

Буду дарить подарки на Новый год. Бюджет я планирую, все-таки я уже не молод. Думаю, конечно, что уложусь, я готовился к этому. Потрачу 150-200 евро на всех родственников.

Тарас Фото: Мартин Педая