ВИДЕО «Чувство, как будто едешь по льду!» Дорожные условия в Эстонии сильно усложнились из-за метели

Старый год еще удивляет сложными погодными условиями. Из-за сильного снегопада и метели утром во вторник условия на дорогах стали очень опасными.

Также Агентство окружающей среды предупреждает в социальных сетях, что в новогоднюю ночь условия на дорогах будут очень изменчивыми и сложными из-за сильного снегопада, дождя, метели и быстро повышающейся температуры воздуха.

«Нужно ехать очень медленно, 50 км/ч, дорога совершенно не обработана, снег сильно утрамбован, и ощущение, как будто еду по льду», - описывает читатель, направляющийся из Таллинна в Пярну. «Очень неудобно и страшно сейчас передвигаться. Waze постоянно присылает предупреждения о черном льде».

По словам водителя, все, к счастью, едут очень аккуратно. «Все едут очень медленно, и ситуация не такая страшная! Но машин очень много!»

Смотрите, что происходит на шоссе Таллинн-Пярну:

В группе EZ-дуны! в Facebook также предупреждает о сложных условиях на дорогах водитель, едущий из Нарвы в Силламяэ.

Дорожные условия на шоссе Нарва-Силламаэ. Фото: Facebook/EZ-дуны!

По словам Агентства окружающей среды, в первые часы нового года снег и дождь быстро распространятся по материку. Снегопад и метель в нескольких местах будут сильными, а к утру осадки на островах перейдут в дождь. Если поздним вечером температура воздуха составит -1..-6°C, то к утру она поднимется до -3°C на северо-востоке Эстонии и до +3°C на островах.

К утру усилится юго-восточный и южный ветер в континентальной части, порывы будут достигать 14 м/с, на западном побережье - 18 м/с, а на островах ветер повернет на юго-запад и порывы могут достигать более 20 м/с.

Днем ожидается дождь и слякоть, а в первой половине дня в северной и восточной Эстонии также возможен снег. Ветер будет очень сильным. Температура воздуха поднимется до +1..+6°C.