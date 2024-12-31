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ТЫСЯЧИ ЕВРО Руководитель Kingitud Elu о зарплатах, вызывающих вопросы: их устанавливает и утверждает совет фонда

Перевод: Влада Лаевалинд
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Фото статьи
Фото: Kristjan Teedema

«Очередная организация, которая обманывает добросердечных людей и делает бизнес на тех, кто нуждается в помощи на грани жизни и смерти?» - спрашивает житель Эстонии в письме, отправленном в редакцию, размышляя во время просмотра программы Jõulutunnel о зарплатах в фонде борьбы с раком Kingitud Elu.

Благотворительная программа Jõulutunnel в этом году обратила внимание на деятельность фонда борьбы с раком Kingitud Elu, чтобы вместе с телезрителями поддержать покупку жизненно необходимых лекарств для онкобольных, даря тем самым дополнительные дни жизни и время, проведенное в кругу близких. Программа представила истории людей, лично столкнувшихся с раком, а также через встречи осветила более широкий контекст темы лечения онкологии и благотворительности в Эстонии.

На 25-м году эфира благодаря программе Jõulutunnel было собрано более 630 000 евро для лечения онкобольных, сообщил 30 декабря ERR.

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