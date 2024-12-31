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2025-й – год змеи: что она символизирует, кому принесет счастье и кому подкинет трудностей

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Что нас ждет в год змеи? Снимок иллюстративный.
Что нас ждет в год змеи? Снимок иллюстративный. Фото: Savanevich Viktar/Shutterstock

Новый год будет проходить под знаком зеленой деревянной змеи. Китайцы верят, что она принесет удачу не всем, а в некоторые даты советуют проявлять особую осторожность, пишет Фокус.

По восточной традиции, каждый год имеет животный символ, которые циклически повторяются каждые 12 лет. Новый 2025 год будет под знаком зеленой деревянной змеи. В Китае он начнется 29 января и закончится 16 февраля 2026 года.

Китайцы верят, что 2025 год будет периодом перемен и новых возможностей. Это связано с тем, что змея - символ мудрости, спокойствия, интуиции, гибкости и адаптации.

В китайской астрологии змея - самое загадочное и сильное животное. Когда она влияет на год, он несет мощные трансформации, новые вызовы и самопознание. Восточная мудрость говорит, что следующие 12 месяцев будут годом долгосрочных планов и стратегических действий. Поэтому важно взвешенно принимать любые решения и доверять своей интуиции.

Однако змея несет не только мудрость, но и внутреннюю силу. Люди, рожденные в год змеи, отличаются аналитическим мышлением, умением всегда находить выход и склонностью к самопознанию.

Какая стихия будет царить в новом году

С животными китайского зодиака связаны стихии, всего их пятьогонь, дерево, вода, металл и земля. 2025 год - зеленой деревянной змеи, следовательно стихией будет дерево. Важно, что речь идет не об осеннем дереве, которое сбрасывает листья, а молодом и зеленом.

Дерево означает, что начинания в основном будут успешными. Если не все планы на 2024 год были реализованы, то есть шанс воплотить эти мечты в новом году. Работа над любыми начинаниями будет более продуктивной. В новом году будут уместными креативный подход и свежие идеи, чтобы решить банальные проблемы или те, которые уже надоели.

Какие цвета будут счастливыми

2025 принесут счастье цвета, связанные со стихией дерева. Речь идет о белом, черном, желтом и золотом.

Золотой и желтый - символы богатства, тепла и счастья. Белый означает новые начинания, чистоту и жизнь «с нового листа». Черный обманчиво кажется мрачным, но символизирует мудрость и глубину.

Для кого 2025 год будет удачным

По китайскому гороскопу, новый год будет особенно счастливым для тех, кто родился в год обезьяны, петуха или быка. К некоторым трудностям в профессиональной и личной жизни стоит готовиться тем, кто родился в год лошади, свиньи или тигра.

Те, кто родился в год змеи, по восточной традиции должны почувствовать усиление основных своих черт - интуиции, мудрости и осмотрительности.

Счастливые и несчастливые даты нового года

В Китае верят, что для тех, кто родился в год змеи, самыми счастливыми в 2025 году будут такие числа: 2, 8 и 9. Эти даты любого месяца - самые благоприятные для договоров, начинаний и важных решений.

Наименее счастливыми считают такие числа: 1, 6 и 7. В эти даты каждого из 12 месяцев советуют проявлять особую осторожность.

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