2025-й – год змеи: что она символизирует, кому принесет счастье и кому подкинет трудностей

По восточной традиции, каждый год имеет животный символ, которые циклически повторяются каждые 12 лет. Новый 2025 год будет под знаком зеленой деревянной змеи. В Китае он начнется 29 января и закончится 16 февраля 2026 года.

Китайцы верят, что 2025 год будет периодом перемен и новых возможностей. Это связано с тем, что змея - символ мудрости, спокойствия, интуиции, гибкости и адаптации.

В китайской астрологии змея - самое загадочное и сильное животное. Когда она влияет на год, он несет мощные трансформации, новые вызовы и самопознание. Восточная мудрость говорит, что следующие 12 месяцев будут годом долгосрочных планов и стратегических действий. Поэтому важно взвешенно принимать любые решения и доверять своей интуиции.

Однако змея несет не только мудрость, но и внутреннюю силу. Люди, рожденные в год змеи, отличаются аналитическим мышлением, умением всегда находить выход и склонностью к самопознанию.

Какая стихия будет царить в новом году

С животными китайского зодиака связаны стихии, всего их пять: огонь, дерево, вода, металл и земля. 2025 год - зеленой деревянной змеи, следовательно стихией будет дерево. Важно, что речь идет не об осеннем дереве, которое сбрасывает листья, а молодом и зеленом.