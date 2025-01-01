ГОРОСКОП НА 1 ЯНВАРЯ Узнайте, что ждет знаки Зодиака в первый день 2025 года

Родственные отношения полны тепла и заботы, но для решения семейных и бытовых проблем это не самый благоприятный день; ограничьтесь обсуждением приятных тем и не вспоминайте о старых ссорах. Хотя жизненный тонус находится на достаточно высоком уровне, стоит позаботиться о здоровье – ухудшения самочувствия возможны у тех, кто не знает чувства меры; не исключены обострения хронических заболеваний.

Овен

Жизненный тонус высок, вы полны сил и энергии. Вам непременно представится возможность приятно провести время, получить новые впечатления. Хорошо сложатся поездки, удастся на славу прием гостей. Можно навестить друзей, в том числе и тех, кто живет далеко. Активный отдых придется вам по вкусу, однако чрезмерных нагрузок лучше избегать, да и с новыми видами спорта не экспериментировать.

Отношения с близкими стабильны, хотя не всегда окружающие понимают вас правильно. Будьте готовы оказать помощь членам семьи, друзьям и любимому человеку. Этот день подходит для общения с детьми. Покупки лучше отложить, да и вообще с деньгами нужно обращаться очень бережно.

Телец

День в целом хорош, но связан с некоторым снижением жизненного потенциала, поэтому стоит поберечь себя и отложить дела, требующие приложения серьезных усилий. Тяжелая физическая работа, равно как и утомительные занятия спортом, сегодня не для вас. Отдайте предпочтение спокойному отдыху, побалуйте себя оздоровительными, профилактическими и косметическими процедурами.