Анджелина Джоли и Брэд Питт официально развелись через восемь лет после разрыва

Как сообщает издание Associated Press, произошло это в понедельник, 30 декабря. Информацию изданию подтвердил адвокат артистки Джеймс Саймон. Сейчас супруги еще не получили документов о разводе. Им удалось лишь прийти к согласию в том, чтобы заключить договор об официальном разрыве отношений. По словам юриста, Джоли чувствует себя истощенной, но в то же время она счастлива, что их история с бывшим подходит к концу.

«Более восьми лет назад Анджелина подала на развод с мистером Питтом. Она и дети оставили все имущество, которым они владели вместе с мистером Питтом, и с тех пор она сосредоточилась на поиске мира и исцеления для своей семьи. Это лишь одна часть длительного процесса, который начался восемь лет назад. Откровенно говоря, Анжелина истощена, но она чувствует облегчение от того, что эта часть уже позади», - поделился Саймон.

Сейчас никакие судебные документы о сделке еще не были поданы, и окончательное утверждение этого документа должен предоставить судья. К слову, адвокат 61-летнего актера пока не комментировал новость об этом.

Как известно, одна из самых известных пар в Голливуде была вместе 11 лет, а официальный брак заключила только в 2014 году. У Брэда и Анджелины есть шестеро общих детей - близнецы Вивьен и Нокс, дочери Шайло и Захара и сыновья Пакс и Мэддокс. Новость об их разрыве ошеломила мир в 2016 году. Тогда Джоли обвинила мужа в неподобающем отношении к ней и детям. Она отметила, что актер в нетрезвом состоянии был агрессивным к ним во время семейного путешествия на частном самолете. Он, мол, вел себя грубо и применял физическую силу.

Долгие годы между ними тянулась судебная тяжба за опеку над детьми и имущество, нажитое во время отношений, в частности, за французское поместье-винодельню Château Miraval. Наконец, некоторые из детей не стали ждать завершения судов и отреклись от звездного отца. Речь идет о 15-летней Вивьен, которая отказалась от фамилии отца, поскольку не общается с ним уже несколько лет. До этого от его фамилии уже отказалась старшая дочь экс-супругов Захара. Теперь в их фамилиях осталась лишь часть Джоли.