ФОТО В Сети восхищены новым снимком известной эстонской актрисы: «В новый год с новыми силами!»

Актриса Лууле Комиссаров поделилась в социальных сетях забавной фотографией того, как провожает 2024 год. «Хорошего завершения старого года и в новый год с новыми силами!» - подписала она снимок. Комиссаров сидит на санках и машет в камеру.

Всего за один день фото набрало более 7000 лайков.

«Лууле, твоя жизнерадостность дарит силы и наполняют сердца добротой», - прокомментировал пользователь. «Наша дорогая Лулле катится, как снежный ком. Всего самого доброго и радостного в новом году нашей гордости и источнику радости из Вильяндимаа!»; «Тебе тоже, неугомонная душа!» - написали другие.

Комиссаров привлекала внимание забавными праздничными фотографиями и раньше. Несколько лет назад в декабре она, например, опубликовала снимок в костюме зайца. Это фото быстро стало настоящим хитом! Всего за несколько часов публикация набрала более 3000 лайков.

«Представления на этот год сыграны, и можно снова спокойно быть бабушкой», - написала она тогда. «Будьте здоровы, отдыхайте, шалите, счастья вашему дому и хороших праздников!»