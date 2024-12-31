Кейт Миддлтон о странном подарке от принца Уильяма: «Тогда это казалось хорошей идеей»

Неудобная ситуация произошла в начале их отношений. Приблизительно в 2000 году.

«Однажды я подарил жене бинокль. Она никогда не позволяла мне об этом забыть. Это была плохая идея. Честно говоря, я понятия не имею, почему я купил ей бинокль, тогда это казалось хорошей идеей», - рассказал принц Уэльский.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон познакомились в 2001 году и влюбились, когда были студентами университета Сент-Эндрюс в Шотландии.

Нынешнее празднование прошло удачно. Семья традиционно провела Рождество в имении Сандрингем в Норфолке, Англия. На праздник собралось 45 гостей, и событие было довольно «шумным» после тяжелого года для их семьи.​