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«Выжимают деньги изо всех щелей»: рост цен заставил часть людей подавать заявки на ИД-карты за несколько месяцев раньше планируемого

Перевод: Елизавета Лынник
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Фото статьи
Фото: Sander Ilvest

«У меня ИД-карта действовала еще год, но я подумал: лучше оформлю новую до повышения цен», - прокомментировал житель Эстонии в социальных сетях, ссылаясь на то, что с нового года оформление ИД-карта и паспорта станет дороже, чем в уходящем году. Повышение цен вызвало кратковременную дискуссию, в которой высказывались как положительные, так и отрицательные эмоции.

«Моя ИД-картадействовала до июля, но я заказала новую до нового года», - поделилась с порталом Elu24 жительница Таллинна Кристи, которая сэкономила таким образом 15 евро. «Немного, но хоть что-то. Кто знает, что будет летом», - добавила она.

С 1 января оформление ИД-карты будет стоить на 15 евро дороже как в пункте обслуживания, так и в системе самообслуживания. Срочное оформление ИД-карты подорожает с 45 до 250 евро.

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