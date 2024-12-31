«Выжимают деньги изо всех щелей»: рост цен заставил часть людей подавать заявки на ИД-карты за несколько месяцев раньше планируемого

«У меня ИД-карта действовала еще год, но я подумал: лучше оформлю новую до повышения цен», - прокомментировал житель Эстонии в социальных сетях, ссылаясь на то, что с нового года оформление ИД-карта и паспорта станет дороже, чем в уходящем году. Повышение цен вызвало кратковременную дискуссию, в которой высказывались как положительные, так и отрицательные эмоции.
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«Моя ИД-карта действовала до июля, но я заказала новую до нового года», - поделилась с порталом Elu24 жительница Таллинна Кристи, которая сэкономила таким образом 15 евро. «Немного, но хоть что-то. Кто знает, что будет летом», - добавила она.