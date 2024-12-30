«Давно хотела выступить на главной сцене Национальной оперы "Эстония"!» В канун Нового года исполнится мечта Сильвии Ильвес

«Возможность выступить на главной сцене Национальной оперы вызывает у меня неописуемые чувства», - с радостью говорит Ильвес. 32-летняя Сильвия Ильвес - живой пример того, что если чего-то очень сильно захотеть и не бояться мечтать, то мечты, как правило, сбываются.

Несколько месяцев назад музыкант наконец приобрела свой собственный дом. Несмотря на то, что он требует значительного ремонта, она чувствует, что наконец нашла свое идеальное жилище. Особенно ее радует большой двор, где дети и кошки могут играть, а сама она может собирать даже черемшу.