2024 год стал для виолончелистки одним из самых успешных в плане исполнения ее желаний. В этом году она приобрела собственный дом, о котором был снят документальный фильм, выпустила автобиографическую книгу и теперь получила возможность дважды выступить на главной сцене Национальной оперы «Эстония»!
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«Давно хотела выступить на главной сцене Национальной оперы "Эстония"!» В канун Нового года исполнится мечта Сильвии Ильвес
«Возможность выступить на главной сцене Национальной оперы вызывает у меня неописуемые чувства», - с радостью говорит Ильвес. 32-летняя Сильвия Ильвес - живой пример того, что если чего-то очень сильно захотеть и не бояться мечтать, то мечты, как правило, сбываются.