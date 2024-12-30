Звезда «Форсажа» перенесла сложную операцию на мозге на восьмом месяце беременности

Шокирующими новостями знаменитость поделилась на своей странице в Instagram. Долгое время Гадот молчала о болезни, но сейчас решилась рассказать об этом. Страшный диагноз у звезды обнаружили на восьмом месяце беременности.

По словам актрисы, она страдала от головных болей, из-за которых часто даже не могла ходить. Обратившись к врачам, Галь услышала неутешительную новость - у нее диагностировали тромб в мозге. Его нужно было немедленно удалить, поэтому кинозвезде провели срочную операцию.

«В феврале, на восьмом месяце беременности, у меня диагностировали огромный тромб в мозге. Неделями я терпела невыносимые головные боли, которые приковали меня к постели, пока я наконец не прошла МРТ, которое открыло ужасную правду. В один миг я и моя семья столкнулись с тем, насколько хрупкой может быть жизнь. Это было суровое напоминание о том, как быстро все может измениться, и в разгар тяжелого года все, что я хотела, это держаться и жить», - написала Гадот.

Актриса рассказала, что, как только об этом стало известно, она направилась в больницу, где ей уже через несколько часов сделали экстренную операцию.

«Моя дочь Ори родилась в этот момент неопределенности и страха. Ее имя, означающее "мой свет", было выбрано не случайно. Перед операцией я сказала Ярону (муж актрисы - бизнесмен Ярон Версано - прим.ред.), что, когда наша дочь родится, она будет светом, ожидающим меня в конце этого туннеля. Благодаря чрезвычайной команде врачей и неделям преданной заботы я выдержала и начала путь к выздоровлению. Сегодня я полностью исцелена и полна благодарности за жизнь, которую мне вернули», - добавила актриса.