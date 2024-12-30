Голливудская актриса, звезда фильмов «Чудо-женщина», «Форсаж» и «Белоснежка» Галь Гадот, которая в марте родила четвертого ребенка, рассказала о серьезных проблемах со здоровьем. Артистка призналась, что во время беременности перенесла сложную операцию на мозге, пишет Униан.
Звезда «Форсажа» перенесла сложную операцию на мозге на восьмом месяце беременности
Шокирующими новостями знаменитость поделилась на своей странице в Instagram. Долгое время Гадот молчала о болезни, но сейчас решилась рассказать об этом. Страшный диагноз у звезды обнаружили на восьмом месяце беременности.
По словам актрисы, она страдала от головных болей, из-за которых часто даже не могла ходить. Обратившись к врачам, Галь услышала неутешительную новость - у нее диагностировали тромб в мозге. Его нужно было немедленно удалить, поэтому кинозвезде провели срочную операцию.
«В феврале, на восьмом месяце беременности, у меня диагностировали огромный тромб в мозге. Неделями я терпела невыносимые головные боли, которые приковали меня к постели, пока я наконец не прошла МРТ, которое открыло ужасную правду. В один миг я и моя семья столкнулись с тем, насколько хрупкой может быть жизнь. Это было суровое напоминание о том, как быстро все может измениться, и в разгар тяжелого года все, что я хотела, это держаться и жить», - написала Гадот.
Актриса рассказала, что, как только об этом стало известно, она направилась в больницу, где ей уже через несколько часов сделали экстренную операцию.
«Моя дочь Ори родилась в этот момент неопределенности и страха. Ее имя, означающее "мой свет", было выбрано не случайно. Перед операцией я сказала Ярону (муж актрисы - бизнесмен Ярон Версано - прим.ред.), что, когда наша дочь родится, она будет светом, ожидающим меня в конце этого туннеля. Благодаря чрезвычайной команде врачей и неделям преданной заботы я выдержала и начала путь к выздоровлению. Сегодня я полностью исцелена и полна благодарности за жизнь, которую мне вернули», - добавила актриса.