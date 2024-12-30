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Добавьте в Оливье вместо горошка это– и традиционный салат изменит вкус

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Салат Оливье. Фото иллюстративное.
Салат Оливье. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Редакция сайта Shuba опубликовала рецепт салата Оливье с куриным филе и кукурузой.

«Большинство из нас пробовали самые разные рецепты Оливье, но пробовали ли вы этот салат с кукурузой? Она заменяет привычный для нас консервированный горошек. Одна маленькая деталь, а как влияет на вкус! Оливье с кукурузой и курицей - интересный способ освежить классику и подать на стол что-то не менее вкусное, но точно более оригинальное», - отмечается на сайте.

Ингредиенты:

  • 400 г куриного филе;
  • четыре картофелины;
  • две морковки;
  • четыре яйца;
  • 300 г консервированной кукурузы;
  • соль;
  • майонез.

Приготовление

  1. Сварите куриное филе в подсоленной воде. Порежьте мясо кубиками.
  2. Отварите овощи и яйца. Порежьте приготовленные ингредиенты кубиками.
  3. Смешайте в емкости овощи, яйца, курицу, кукурузу, соль и майонез.
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