Добавьте в Оливье вместо горошка это– и традиционный салат изменит вкус
«Большинство из нас пробовали самые разные рецепты Оливье, но пробовали ли вы этот салат с кукурузой? Она заменяет привычный для нас консервированный горошек. Одна маленькая деталь, а как влияет на вкус! Оливье с кукурузой и курицей - интересный способ освежить классику и подать на стол что-то не менее вкусное, но точно более оригинальное», - отмечается на сайте.
Ингредиенты:
- 400 г куриного филе;
- четыре картофелины;
- две морковки;
- четыре яйца;
- 300 г консервированной кукурузы;
- соль;
- майонез.
Приготовление
- Сварите куриное филе в подсоленной воде. Порежьте мясо кубиками.
- Отварите овощи и яйца. Порежьте приготовленные ингредиенты кубиками.
- Смешайте в емкости овощи, яйца, курицу, кукурузу, соль и майонез.