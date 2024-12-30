Добавьте в Оливье вместо горошка это– и традиционный салат изменит вкус

«Большинство из нас пробовали самые разные рецепты Оливье, но пробовали ли вы этот салат с кукурузой? Она заменяет привычный для нас консервированный горошек. Одна маленькая деталь, а как влияет на вкус! Оливье с кукурузой и курицей - интересный способ освежить классику и подать на стол что-то не менее вкусное, но точно более оригинальное», - отмечается на сайте.