ГОРЯЧЕЕ ВИДЕО Популярная эстонская певица обнажила грудь во время выступления в Таллинне

27-летняя скандальная певица Valge Tüdruk (настоящее имя Элина Масинг) шокировала всех присутствующих, оголив грудь. Во время шоу она забирала телефоны у людей, танцевавших перед сценой, и снимала себя.
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Согласно профилю провокационной исполнительницы в Википедии, Элина Масинг - перформанс-артистка, работающая в области искусства, танца, режиссуры, актерского мастерства и музыки. Она является свободным художником, чьи работы сосредоточены на поднятии спорных вопросов провокационными и часто смешными способами.