Как комфортнее летать высоким пассажирам: турист поделился лайфхаком

Издание отмечает, что мужчина по имени Джош поделился видео, на котором видно, как он сидит в узком кресле самолета, где его ноги почти не стоят на полу.

Чтобы сделать поездку на самолете более комфортной как для него, так и для человека, который сидит рядом, он закрепил банджи-веревку вокруг своих ног.

Как отметил пользователь, это удобно, ведь предотвращает их «распространение» на сторону другого пассажира, а также позволяет ему расслабить ноги и сидеть удобнее:

«Просто выполняю свой общественный долг», - написал Джош в описании к видео.