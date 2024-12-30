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Как комфортнее летать высоким пассажирам: турист поделился лайфхаком

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Пассажиры самолета. Фото иллюстративное.
Пассажиры самолета. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Мужчина ростом около 195 сантиметров поделиться своим лайфхаком о том, как сделать каждую поездку на самолете более комфортной для него и окружающих. Об этом сообщает Униан со ссылкой на Express.

Издание отмечает, что мужчина по имени Джош поделился видео, на котором видно, как он сидит в узком кресле самолета, где его ноги почти не стоят на полу.

Чтобы сделать поездку на самолете более комфортной как для него, так и для человека, который сидит рядом, он закрепил банджи-веревку вокруг своих ног.

Как отметил пользователь, это удобно, ведь предотвращает их «распространение» на сторону другого пассажира, а также позволяет ему расслабить ноги и сидеть удобнее:

«Просто выполняю свой общественный долг», - написал Джош в описании к видео.

@joshthejordan just doing my community service #fyp #viral #heightproblems #sza ♬ OH MY GOD WHAT THE FUCK - jiminspogostic
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