В одной из стран Балтии отменили концерты американского рок-музыканта, который хотел выступить в России

Как сообщает литовский вещатель LRT, причиной отмены концертов стали паны исполнителя выступить в России. О том, что Мендоса хочет выступить в России стало известно на днях, когда он ехал в Литву. Стоит указать, что несколько лет назад музыкант уже приезжал в РФ со своим шоу.

По данным вещателя, информацию о его предстоящих концертах в террористической стране можно было найти на российских сайтах. В частности, на сайтах концертных залов, где должен был выступить Марко и где продаются билеты. В то же время сам артист не делал анонсов о приезде в Россию в своих соцсетях.

Правда, это не повлияло на решение литовцев, которые все же отменили концерты музыканта. Речь идет о концерте 20 февраля в зале Vakaris, а также 21 февраля в каунасском зале Oazė. Там басист планировал выступить со своей группой.

Представитель агентства, которое организует концерты, Артурас Мирончикас прокомментировал решение музыканта выступить в РФ. По его словам, еще на этапе переговоров о концертах в Литве артист был предупрежден о деятельности в РФ. Поэтому он был удивлен, когда услышал о планах Мендосы.

«​Это был шок, потому что мы очень четко сказали во время переговоров, что концерты в России для нас - красная линия. Эти его планы стали для нас полной неожиданностью. Билеты, приобретенные на эти концерты, будут немедленно возвращены. Приносим извинения за возможные неудобства», - сказал журналистам Мирончикас, пишет вещатель.