В четверг, 26 декабря, на шоссе Таллинн-Пярну произошло цепное ДТП, в результате которого была повреждена автоцистерна, перевозившая сжиженный природный газ (СПГ). В субботу автоцистерна была отбуксована в безопасное место, которым оказался карьер Вазалемма.
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ТАК НОРМАЛЬНО? ⟩ Протекающая автоцистерна с сжиженным природным газом была перевезена в безопасное место, а именно в карьер Вазалемма
По информации Postimees, в субботу, 28 декабря, сообщалось, что в результате цепного ДТП 26 декабря поврежденная автоцистерна с сжиженным природным газом СПГ была отбуксована в безопасное место с Пярнуского шоссе при содействии Сил обороны, где владелец сможет продолжить с ним работу.