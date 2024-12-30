ТАК НОРМАЛЬНО? Протекающая автоцистерна с сжиженным природным газом была перевезена в безопасное место, а именно в карьер Вазалемма

По информации Postimees, в субботу, 28 декабря, сообщалось, что в результате цепного ДТП 26 декабря поврежденная автоцистерна с сжиженным природным газом СПГ была отбуксована в безопасное место с Пярнуского шоссе при содействии Сил обороны​, где владелец сможет продолжить с ним работу.