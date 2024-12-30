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ТАК НОРМАЛЬНО? Протекающая автоцистерна с сжиженным природным газом была перевезена в безопасное место, а именно в карьер Вазалемма

Перевод: Елизавета Лынник
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В четверг, 26 декабря, на шоссе Таллинн-Пярну произошло цепное ДТП, в результате которого была повреждена автоцистерна, перевозившая сжиженный природный газ (СПГ). В субботу автоцистерна была отбуксована в безопасное место, которым оказался карьер Вазалемма.

По информации Postimees, в субботу, 28 декабря, сообщалось, что в результате цепного ДТП 26 декабря поврежденная автоцистерна с сжиженным природным газом СПГ была отбуксована в безопасное место с Пярнуского шоссе при содействии Сил обороны​, где владелец сможет продолжить с ним работу.

При нынешних темпах естественного опорожнения цистерны на это потребуются недели, что означало бы необходимость надолго перекрыть одну из важнейших автомагистралей Эстонии и региона.

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