ГОРОСКОП НА 31 ДЕКАБРЯ Чего ждать всем знакам Зодиака в последний день 2024 года

Весы

Не всегда легко договориться с окружающими. Если на этот день у вас большие планы, будьте готовы к тому, что все самое сложное вам придется делать самостоятельно. Вам удается не сердиться на тех, кто сегодня недогадлив и невнимателен, сохранять со всеми хорошие отношения. У некоторых Весов будет шанс помириться с теми, с кем они были в ссоре. Важно вовремя проявить инициативу. Вторая половина дня будет легкой и приятной. Она подарит много позитивных эмоций даже тем, кто с утра не был настроен веселиться. Принесет это время и радостные новости, важные для вас и ваших близких.

Скорпион

Не самый подходящий день для серьезных дел, лучше не планировать ничего сложного и важного. Воспользуйтесь возможностью отвлечься от забот, приятно провести время с теми, кто вам дорог. Радуют неожиданные встречи с друзьями, не исключено, что напомнят о себе те, от кого давным-давно не было известий. Можно восстановить старые связи, помириться с теми, с кем вы были в ссоре. День приносит много поводов для радости – и больших, и маленьких. Вы помогаете окружающим настроиться на позитивный лад, никому не позволяете скучать.

Стрелец