Мужчина, пожелавший остаться анонимным, делится с пользователями Сети своей историей о разбитом сердце после того, как он узнал о большом секрете своей жены, который она скрывала шесть лет. Правда поставила их брак под угрозу.
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ИСПОВЕДЬ ⟩ Жена годами скрывала от меня большой секрет – теперь наш брак разрушен. Что делать?!
В начале отношений может возникнуть соблазн скрывать свои ошибки, так как страх, что что-то может разрушить любовь, слишком велик. Однако лучше честно рассказать о своих ошибках или лжи, потому что обнаружение этих вещей позже лишь усугубит ситуацию.