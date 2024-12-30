ИСПОВЕДЬ Жена годами скрывала от меня большой секрет – теперь наш брак разрушен. Что делать?!

В начале отношений может возникнуть соблазн скрывать свои ошибки, так как страх, что что-то может разрушить любовь, слишком велик. Однако лучше честно рассказать о своих ошибках или лжи, потому что обнаружение этих вещей позже лишь усугубит ситуацию.

Именно в такой ситуации оказался мужчина, жена которого скрывала от него большой секрет на протяжении шести лет. Мужчина рассказал, что после начала их отношений жена ему изменила, но так и не призналась в этом. Он сам обнаружил правду, наткнувшись на старые сообщения, отправленные шесть лет назад.